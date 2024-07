España, la mejor de la Eurocopa, se corona ante Inglaterra

Luis de la Fuente, técnico de la selección española, aseguró, nada más conseguir la victoria en la Eurocopa 2024 tras derrotar a Inglaterra 2-1 en la final de Berlín, que se había "coronado un auténtico equipo con merecimiento".

"No se puede estar más feliz", reconoció el entrenador de la Roja a TVE, que resaltó que había sido "un día maravilloso" y que estaba aún "mucho más orgulloso" por su equipo, así como dio las gracias por el apoyo recibido constantemente.

Consideró que esta victoria puede hacerlos ser "todavía mejores y más grandes" porque "siempre se puede mejorar, este es el objetivo" y "la virtud de este equipo, porque siempre pensamos que podemos ser un poco mejores", agregó.

De la Fuente indicó que al descanso, al que se llegó con empate a cero, le dijo a sus jugadores que tenían que seguir siendo ellos porque era "un partido de madurar y madurar". "Pero ellos (sus futbolistas) interpretan todas las facetas del juego, son los más grandes.

Por su parte Mikel Oyarzábal, delantero de la Real Sociedad autor del tanto de la victoria señaló que había hecho su "trabajo" y que había tenido la suerte de haber sido el que consiguió el gol decisivo.

"He hecho mi trabajo, he hecho lo que me tocaba en cada momento, he intentado ayudar, y he tenido la suerte de dar la victoria", comentó Oyarzabal, quien apuntó que después de pasar "procesos jodidos" en forma de lesiones importantes, como él, "estar aquí lo valoras mucho y si tienes la suerte de ayudar como me ha tocado a mí es lo máximo".

"Me ha tocado a mi pero es cosa de todos. Llevamos 45 días aquí y esto es una familia, todo el mundo vale por igual y es increible", afirmó el delantero del conjunto vasco.

Nico Williams, extremo del Athletic Club, expresó también nada más concluir el partido que se encontraba "eufórico, muy contento por que toda esta gente se lo merece, los padres, aficionados que han apoyado todos los días".

"Somos campeones de Europa. Estamos muy contentos", indicó Nico Williams, quien recalcó que no lo tuvieron fácil en la final ante los ingleses, que "son un buen equipo, con jugadores que pueden marcar diferencias", pero advirtió que España supo minimizar esas virtudes. "Nadie puede con nosotros, ya lo dije desde el principio, que éramos un equipazo", apostilló.

En tanto que Lamine Yamal, mejor jugador joven de la Eurocopa y gran protagonista de la victoria de la selección española, reconoció que no sabía "de qué está hecho" el equipo español, capaz no sólo de jugar bien, sino de superar momentos difíciles y acabar ganando.

"Cuando nos han empatado se ha puesto difícil, nos han apretado mucho, este equipo no sé de qué está hecho, siempre acabamos ganando", comentó a TVE, quien aseguró que estaba "muy contento" y que había cumplido "un sueño".

El título es "el mejor regalo que podía tener" por su decimoséptimo cumpleaños, indicó Lamine Yalmal, que tenía ganas de celebrar con su familia y en España con la afición, y apuntó que se encontraba tan bien en la selección porque los compañeros le "ayudan mucho" por lo que está "muy cómodo con ellos y muy feliz".

