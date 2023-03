Fanlyc tendrá su carrera en la semana saludable

El próximo sábado 1 de abril, se llevará a cabo la Carrera- Caminata Familiar 5k y 1k a beneficio de Fanlyc en el área de la Ciudad del Saber, como parte de la Semana Saludable "Fit 4all" de Blue Cross and Shield Of Panama.

La Carrera Caminata "Fit 4 All', con más de $5,000 en premios para los ganadores de las distintas categorías, tiene una inscripción de B/.10.00 para niños (hasta 17 años) y de B/.15.00 para las personas de 18 años en adelante, de los cuales $10.00 de cada inscripción serán donados en su totalidad a Fanlyc.

Las inscripciones están abiertas en el sitio web www.bcbsfit4all.com, para las actividades gratuitas de la Semana más Saludable "Fit 4 all" del 27 a la 31 de marzo y para el evento de cierre el 1 de abril.

Blue Cross and Blue Shield of Panama, con el respaldo de Internacional de Seguros, presenta la octava edición de la Semana más Saludable "Fit 4 all", a realizarse del 27 al 31 de marzo con una serie de actividades que buscan promover un estilo de vida saludable, mediante actividades deportivas, recreativas y de bienestar completamente gratis, cerrando el sábado 1 de abril con un gran evento familiar a beneficio de Fanlyc, que incluye su reconocida carrera caminata familiar 5k.

Mauricio de la Guardia, Presidente Ejecutivo de Internacional de Seguros, expresó su satisfacción de reanudar luego de una pausa de dos años, la octava edición de la Semana más Saludable "Fit 4 all" de Blue Cross and Blue Shield of Panama, actividad con el que la empresa busca resaltar la importancia de una vida saludable.

El gran evento de cierre de la Semana más Saludable “Fit 4 all” 2023, se llevará a acabo a las 4:00 p.m., en el Parque Los Lagos de la Ciudad del Saber., en un ambiente lleno de naturaleza y amplios espacios para amenas actividades como lo son: La Carrera Caminata Familiar 5k y 1k.

Med Zone con médicos y enfermeros autorizados quienes estarán tomando la presión, talla, medida e índice de masa corporal.



Yoga Zone con clases de Pilates y Yoga Vinyasa por Evelyn Pugliese y Glorimar Guevara.



Spa Zone by Rossana Tabares, una zona de masajes y terapia de relación con 12 camas de atención simultánea.

Clases en tarima de ejercicios funcionales de calentamiento y ejercicio funcionales por entrenadores de Power Club

Food & Picnic Zone, área con restaurantes con menús saludables quienes estarán donando un porcentaje de sus ventas a

Fanlyc.



Art Zone, un innovador espacio para que los invitados tengan libertad creativa para pintar una gran pared.



Kids & Teen Zone, dos áreas con actividades increíbles para los pequeños y adolescentes de la casa.



Pet Zone by Dog Spot, un espacio para nuestros caninos de la familia.