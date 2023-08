FEPAKA, muestra su preocupación por condena a sensei

La familia del karate se encuentra preocupada por la condena de abuso sexual a un sensei y que perjudica este deporte.

El fiscal Frederick Montero dio a conocer en un video del Ministerio Público, que un ciudadano fue condenado a 22 años por violación y violación agravada.

El sensei de 39 años cometió el hecho en abril del 2018 cuando su alumna era menor de edad (16 años) e hizo el abuso sexual en reiteradas ocasiones en una academia ubicada en Parque Lefevre.

Además de los 22 años de prisión, al violador se le impuso una inhabilitación para ejercer funciones públicas por un término de 48 meses, una vez cumplida la condena.

El presidente de la Federación Panameña de Karate (FEPAKA), Eduardo Frías, mostró su preocupación por el hecho, condenó todo esta situación y agregó que este sería el segundo caso de un sensei condenado por abuso sexual en los últimos cuatro años.

El dirigente dio su oposición a todo abuso sexual, como también a acto libidinoso, el abuso psicológico y el deportivo que ocurre en lo menores de edad.

El abuso deportivo ocurre, cuando ven a jóvenes o niños, pidiendo dinero vestidos de karate, para comedores que no existen, explicó el dirigente.

Frías, agregó que la Fepaka, se encuentran en un plan de reforzar los reglamentos internos de esta federación con el objetivo de "garantizar" un mejor desenvolvimiento, para que no se den u ocurran "estas situaciones penosas, ya sea por abuso psiocólogico, abuso deportivo o temas que están vinculados al abuso sexual".

El dirigente explicó que hay algunas personas que se llaman instructores y no pertenecen a la Federación Panameña de Karate, no tienen la idoenidad, por eso pidió también la colaboración de los padres de familia de estar pendientes, a ser vigilantes y que no se puede entregar a los niños, nuestros muchachos, creyendo en todo lo que se dice", precisó.

Eduardo Frías, pidió a los padres de familia ser un "complemento" de valores entre padres de familia y entrenadores.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

La federación con virtudes y limitaciones, fiscaliza, imparte sus clases, con sus clubes federados.

El presidente de FEPAKA, aclaró que no se mal interpreten sus palabras, porque hay clubes que no pertenecen a la federación y son muy buenos, que están haciendo un buen trabajo, que practican los valores que está disciplina a aportado al mundo.