Fidel Escobar. 'Saldremos a ganarle a El salvador'

La selección de Panamá no pudo realizar sus entrenamiento ayer por motivos climáticos en Houston, Texas, Estados Unidos, donde enfrentará mañana martes a El Salvador en su último partido del grupo C de la Copa Oro en el estadio Houston Sports Park a las 7:00 de la noche.

El seleccionado guiado por el técnico Thomas Christinsen está clasificado ya a octavos de final tras vencer por marcadores similares de 2-1 a las selecciones de Costa Rica y Guadalupe respectivamente.

Por su parte el conjunto salvadoreño solo tiene un punto tras empatar el pasado sábado sin goles con el combinado costarricense.

La única duda en las filas de Panamá es la de Michael Amir Murillo del club Anderlecht de Bélgica, quién resultó lesionado tras el partido ante Guadalupe.

En este tercer partido podría aparecer el arquero Luis "Manostas" Mejía, si el técnico sigue alternando la responsabilidad con Orlando Mosquera. "Estoy contento porque los resultados se están dándo. Yo estoy esperando mi oportunidad para jugar. Hay que estar mentalizado en ganar siempre que es lo importante", indicó Mejía.

"Venimos ganando y eso es interesante. Yo siempre estoy listo, aportando al grupo desde el lugar que me toque y los tres arqueros estámos mentalizados que hay que aprovechar la oportunidad que nos toque".

Por otro lado Thomas Christiansen en los dos primeros partidos ha salido con cinco defensas y termina modificando el sistema, pero hasta la momento le ha dado resultado.

"No podemos seguir cometiendo esos detallitos que nos han costado goles al final del partido. Me siento bien con el sistema que use el técnico en la zona defensiva, yo me adapto a lo que el diga. No estámos cómodo y vamos a ganar ese partido ante El Salvador. Qeremos ganar", dijo el defensor Fidel escobar ayer.

