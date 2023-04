Finau es el campeón del Mexico Open at Vidanta

NUEVO NAYARIT, México – Toda la semana Tony Finau recalcó lo bien que se sentía jugando en México. Hoy, tras una ronda libre de bogeys de 66 golpes se quedó con el título del Mexico Open at Vidanta, evento organizado por el grupo Salinas y que por segundo año consecutivo hace parte del calendario oficial del PGA TOUR.

Finau terminó con un score global de 24-bajo par 260 para separarse por tres golpes del español y actual No. 1 del Ranking Mundial, Jon Rahm. Luego de un sábado en el que con un 61 estableció un nuevo record de 18 hoyos en Vidanta, Rahm salió con la intensión de defender con éxito el título que había logrado en 2022. Una ronda de 67 golpes fue insuficiente para poner en peligro el liderato y posterior triunfo de Finau.

Con un global de 19-bajo par, el tercer lugar fue para el estadounidense Brando Wu (68), mientras que Akshay Bhatia terminó quinto con 18-bajo par. El último de los mencionados jugó en el último grupo con Rahm y Finau y aunque firmó un 70 se despidió de los aficionados locales con un birdie en el hoyo 72.

El mejor latinoamericano del torneo fue Emiliano Grillo, que firmó su mejor tarjeta de la semana, un 65 que incluyó un cierre de birdie-birdie. El argentino de 30 año empató el quinto lugar de la general con global de 16-bajo par y eso le permitió sumar su segundo top-10 consecutivo de la temporada. Además del destacado resultado en Vidanta, Grillo empató el séptimo lugar en el RBC Heritage, fue cuarto en el ZOZO Championship e igualó el quinto lugar en el Sanderson Farms Championship.

Otro argentino también brilló en el remate del Mexico Open at Vidanta. Alejandro Tosti apretó el acelerador y con una ronda de 64 golpes escaló hasta el décimo lugar donde concluyó con 13 bajo par. El de Rosario, Argentina, hizo dos águilas, cuatro birdies y un bogey en su último recorrido en Vidanta.

Finalizar en el top-10 le permite a Tosti, quien accedió al field de esta semana luego de ser el mejor latinoamericano del swing latino del Korn Ferry Tour (eventos que se disputaron en Panamá, Colombia y Chile), tener un cupo en el Wells Fargo Championship, evento del PGA TOUR que se juega a partir del lunes en Quail Hollow Club y que tendrá una bolsa de premios de $20 millones de dólares.

“Se que terminar top-10 me da acceso a la siguiente semana. No estuve preocupado por eso. Me voy contento de haber podido tener la oportunidad de saber que puedo jugar a este nivel. Es tan solo mi tercer torneo en el TOUR y aunque sé que tengo que mejorar muchas cosas tengo claro que pertenezco a este nivel”, sostuvo Tosti, quien actualmente es miembro del Korn Ferry Tour.

“Me siento muy feliz de ganar en este lugar que tanto hemos disfrutado estos dos años con mi familia. Se siente increíble haberle dado a todos los que vinieron un buen espectáculo. Mi juego estuvo muy bien arriba de green y terminar con una tarjeta limpia siempre es ideal”, sostuvo Finau, quien el año pasado había terminado en el segundo lugar en Vidanta.

Aunque Finau solo aprovechó uno de los par-5s del campo, pudo salir adelante con birdies al 1, 5, 7, 11 y 14. A partir de ese par-5 del 14 se mantuvo paciente haciendo pares y dejando que el resultado lo fuera llevando a levantar el trofeo de campeón.

“Creo que dimos un buen espectáculo con Jon, con quien suelo jugar rondas de práctica y somos buenos amigos. Hoy me favorecieron mucho las condiciones del campo, no me metí en muchos problemas y de las situaciones complicadas salí sin problemas. Es increíble ganar y espero volver a este lugar en el futuro”, afirmó el estadounidense de 33 años.

Este fue el torneo No. 229 de Finau y su sexta victoria en el TOUR. Sus otros triunfos se dieron en el Puerto Rico Open 2016, en el FedEx St. Jude Championship 2021, en el 3M Open 2022, en el Rocket Mortgage Classic 2022 y en el Cadence Bank Houston Open 2022.

