Francia / Kylian Mbappé / Mundial 2026 / Pasión Mundialista 2026 Estados unidos Francia ante Irak sigue el partido minuto a minuto Publicado 2026/06/22 16:00:00 Mbappé es el capitán de Francia. Foto: EFE Noticias Relacionadas 1 Argentina contra Austria vive el partido minuto a minuto 2 Inglaterra se mide a Ghana para reivindicar su condición de favorita 3 Panamá y Croacia se enfrentan en Toronto en un partido sin margen para equivocarse 4 El "efecto Escocia" en el Mundial: 28 años de espera, una victoria histórica y bares sin cerveza en Boston 5 Argentina contra Austria vive el partido minuto a minuto 6 Raphinha se lesiona y es baja indefinida para Brasil en el Mundial Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.
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