Francia solo piensa en revalidar su corona

Raphael Varane no se conforma con las semifinales del Mundial de Qatar, el objetivo mínimo que les había fijado el presidente de su federación, y aseguró que la meta de la selección francesa es revalidar la corona que consiguió en Rusia 2018.

"Ya hemos hecho una buena competición, pero el único objetivo es ganarla", afirmó el también defensa del Manchester United.

"Sabemos que es difícil. Es una satisfacción estar ya en semifinales, no es algo fácil, sabemos que el nivel es elevado. Pero somos competidores, queremos ganar", dijo Varane que se prepara para enfrentar a Marruecos este miércoles por un puesto en la final.

Para el también exjugador de Real Madrid, Marruecos, "un rival difícil, que defiende muy bien y que no lo pondrá fácil".

"¿Exceso de confianza? No puede existir, tenemos suficiente experiencia para no caer en esa trampa. Si han llegado a esta fase de la competición no es una casualidad. No podemos caer en la facilidad, tenemos que darnos a fondo. Un puesto en la final hay que ganarlo", afirmó Varane.

"Marruecos es un rival sólido, difícil de atacar, con mucha solidaridad defensiva. Están escribiendo la historia del fútbol marroquí. Desprenden una fuerza colectiva, un rendimiento que les da mucha confianza. También tienen armas ofensivas, un buen contragolpe y juego a balón parado. Tienen jugadores de calidad", analizó. Varane