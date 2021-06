Gabriel 'Gaby' Torres: 'La presión mediática la tomo yo'

El delantero panameño Gabriel Torres señaló este martes que toma para él "la presión mediática" y las críticas a fin que sus compañeros se sienta más liberados de cara a los duelos eliminatorios que se avecina ante Anguila y República Dominicana.

"Yo tengo cierta cantidad de partidos con la selección y trato de hacer que mis compañeros se sientan más liberados, la presión mediática la tomó yo, que me señalen a mi que no marcó goles, todo lo que quieran, que dentro de la cancha me voy a matar por mis compañeros y eso trato de comunicarle a todo", indicó el actual delantero de Pumas del fútbol mexicano.



Panamá se prepara para enfrentar a Anguila el próximo sábado 5 de y a República Dominicana tres días después, en dos partidos a disputarse en el estadio Nacional Rod Carew por el grupo D de la primera ronda de eliminatorias de la Concacaf.



Tras unos entrenamientos este martes Torres, mundialista en Rusia 2018, señaló que el equipo está mentalizado en superar todas las adversidades y obstáculos que se le presenten con el único fin de avanzar a la octagonal final de Concacaf.



"Tenemos que superar todas las adversidades...en República Dominicana nos propusimos hacer seis puntos y lo conseguimos más allá de la cancha. Lastimosamente después del mundial hemos tenido un déficit de cancha en Panamá, pero tenemos que adaptarnos a todo y conseguir el pase al la próxima ronda y al octagonal", precisó.



El panameño aprovechó para agradecer el nuevo llamado a la selección y de paso aclaró que sigue siendo jugador de Pumas.



"No sé quien dijo que no sigo en Pumas. Tengo contrato en Pumas y espero trabajar fuerte y llegar de la mejor forma", puntualizó.



Restó importancia a la falta de goles en los primeros partidos de la eliminatoria y resaltó que el equipo generó jugadas de gol y se trajeron los seis puntos.

"Cuando los goles no salen, se crea presión y se señalan a los delanteros y esto es un equipo y no importa quien marque los goles, hicimos los seis punto y estamos en carrera para el octagonal que es lo que todos queremos", reiteró Gabriel Torres