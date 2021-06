Thomas Christiansen sobre juego ante Anguila y dominicanos: 'Quiero ganar bien, jugar bien y convencer'

El técnico de la selección nacional de fútbol Thomas Christiansen, ha sido claro que lo de él no es hablar mucho con la prensa y prometió ir cambiando esa costumbre

Christiansen asegura que los próximos partidos eliminatorios que jugará en el estadio Rod Carew ante Anguila y República Dominicana el 5 y 8 de junio respectivamente por las eliminatorias para el Mundial de Catar 2022, tiene su mente fijada solo en ganar y convencer.

"Quiero ganar, quiero ganar bien, jugar bien y convencer y que espera dejar atrás las victorias cuestionadas en los dos primeros partidos eliminatorios anteriores. No pienso en el empate, solo en ganar", afirmó el estratega europeo.

Christiansen afirma que dependen de ellos mismos para avanzar y tener dos partidos más dentro de fase clasificatoria para el Mundial de Catar 2022.

El estratega dijo que tiene claro el panorama en esta serie donde debe afrontar a Dominicana y Anguila. " la verdad es que ya he tomado muchas decisiones y se que voy a hacer en cada uno de los partidos, puede haber variables, pero al final salimos a buscar los triunfos".

La falta de gol de la selección Panamá a su juicio es cuestión de racha, pero que se ha trabajado con los delanteros para mejorar ese aspecto con relación a los dos primeros partidos.

Christiansen no quieren que pasen 30 minutos sin marcar en los partidos ante República Dominicana y Anguila.

El entrenador afirma que lo más fácil es convocar jugadores, pero lo difícil es desconvocarlos al referirse a José Murillo y Christian Martínez, quienes fueron recortados. También aseguró que algunos podrían ser llamados para la Copa Oro donde no queda mucho tiempo para preparase. "Las posibles lesiones y otros inconvenientes con algunos jugadores me llevó a llamar inicialmente 40 jugadores, después me he quedado con 30 y todavía debo recortar a siete más. Nadie sabe lo que puede pasar a último momento y muchos de los que hemos dejado por fuera pueden ser llamados", indicó el exseleccionado español.

Analizó a jugadore s

El técnico se refirió al caso del delantero Newton Williams, quién milita en el Palmeiras de Brasil y afirmó que el equipo brasileño puso como primera condición que cedía al jugador si le garantizaba que estaba entre los 30 convocados, algo que no fue posible. "Lo he visto jugar muchos partidos pero no lo he podido tener para trabajar con él antes, porque es un jugador muy joven y no podemos tirarlo así por así a los leones".

Christiansen dijo que le gustaría tener a Williams en la Copa Oro, pero advirtió que tiene muchos jugadores en sus planes.

El seleccionador nacional dijo que quería contar con Edgar Yoel Bárcenas, y él deseaba estar en los dos partidos eliminatorios, pero también quiere jugar con su club el Girona de la segunda división de España que disputará los playoff.

Conversé con Bárcenas y directivos del Girona, llegamos a un acuerdo bueno y jugará con ellos el primer partido de las semifinales.

El técnico elogió el trabajo de Alberto Quintero del Universitario de Perú y dijo que le ha dado seguimiento a otros como Carlos Harvey y Ángel Orelién. "Los jugadores tienen que adaptarse a mi y no a ellos y necesito verlos más jugar con la selección.