Haaland desata el huracán vikingo: Noruega vence a Senegal y avanza a dieciseisavos tras 28 años de ausencia

La selección de Noruega selló una clasificación histórica a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras derrotar 3-2 a Senegal en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El combinado nórdico, que sumaba 28 años sin participar en la máxima cita del fútbol, aseguró su boleto entre los 32 mejores del planeta guiado por otra exhibición de su máxima figura, Erling Braut Haaland.

El delantero del Manchester City necesitó apenas 23 toques y seis pases completados en todo el compromiso para marcar las diferencias en el terreno de juego, firmando su segundo doblete en lo que va del torneo e igualando el impacto goleador de figuras como Lionel Messi y Kylian Mbappé en escenarios mundialistas.

El encuentro arrancó con una postura precavida por parte de ambos bandos, conscientes de que un paso en falso comprometía sus opciones en el torneo. Aunque Senegal controlaba la posesión de la mano de Sadio Mané, las transiciones rápidas de los dirigidos por Stale Solbakken generaban mayor sensación de peligro. El guardameta africano Edouard Mendy sostuvo inicialmente a su zaga al tapar un mano a mano clave ante Martin Ødegaard, pero la resistencia senegalesa se quebró antes del descanso.

El lateral derecho Marcus Pedersen —quien ingresó al minuto 13 por el lesionado Julian Ryerson— fue el encargado de abrir la cuenta (1-0) tras aprovechar un defectuoso despeje de cabeza del veterano defensor central Kalidou Koulibaly. Con esta anotación, Senegal encadenó una racha negativa de 13 partidos mundialistas consecutivos recibiendo al menos un gol.

El recital ofensivo y un récord goleador imponente

En la etapa complementaria, la maquinaria ofensiva noruega terminó por desarmar el esquema de Emerse Faé. Martin Ødegaard filtró un pase milimétrico al espacio que habilitó la carrera de Haaland, quien definió por encima de Mendy con una sutil vaselina para decretar el 2-0.

Poco después, el '9' de la Oranje nórdica conectó un servicio de Patrick Berg para firmar su doblete particular y el 3-0 provisional, en una acción donde el arquero Mendy terminó lesionado y obligado a abandonar el cambio de juego. Con estas dos dianas, Haaland alcanzó la cifra de 59 goles en 51 compromisos internacionales con su selección, manteniendo una racha activa de 12 partidos consecutivos anotando con Noruega desde noviembre de 2024.

Senegal reaccionó en el tramo final impulsado por el atacante del Crystal Palace, Ismaila Sarr. El extremo descontó primero tras una asistencia de Sadio Mané y, a pocos minutos del silbatazo final, firmó su propio doblete para maquillar el resultado con el definitivo 3-2.

Pese al empuje final, los Leones de Teranga quedan virtualmente eliminados de la competición al registrar cero puntos y una diferencia de goles negativa (-3) a falta de su compromiso ante Irak. Por su parte, la plantilla noruega celebró el pase histórico emulando los tradicionales movimientos de remo de las barcas vikingas junto a la marea roja que abarrotó el MetLife Stadium.