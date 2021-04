Herrera vuelve a dejar en el terreno a Coclé y acaricia el título

Con un dosis extra de dramatismo Herrera volvió a sacarle a Coclé el juego del bolsillo, esta vez 4 -3 en el quinto partido de la serie final, Copa Caja de Ahorros, jugado en el estadio Roberto Hernández de la ciudad de Las Tablas, y tomando ventaja en la serie 3 juegos a 2.

Pablo Moreno dio un rodado al campocorto y forzó un mal tiro del jugador Luis Sánchez, suficiente para que Manuel Rodríguez anotara desde segunda base la carrera que rompía el empate a 3, para dejar tendidos en el terreno a los coclesanos por segunda vez en los últimos tres días.

En el mismo noveno episodio, Adilio Saavedra había sonado candelazo al prado central y trajo de tercera a Alexander Castillero con la carrera que empataba las acciones, poniendo al rojo vivo el compromiso.

Herrera perdía 3-0 en la baja de la octava entrada y empató cuando Adilio Saavedra y Pablo Moreno anotaban, para acercarse en la pizarra. “Es lo que nosotros buscamos, teníamos que acercarnos al marcador, para poder pelear el juego y eso se hizo correctamente”, dijo el manager Audes De León.

Tras el triunfo De León se mostró contento con el trabajo de sus jugadores, “jugamos duro, una buena pelota, se hizo el trabajo colectivamente, Ramce Pinilla hizo lo suyo, Alexander Castillero volvió a pelear su base y felicitamos a los muchachos por el gran juego que nos dieron”, dijo el mentor.

Herrera que no anotaba carreras en 16 entradas, rompió la mala racha con 2 en la octava y 2 en la novena, producto de 9 imparables y jugando con 3 errores en el terreno. Gana el partido el relevista César Reyes que se apuntó la victoria. Reyes que trabajó 2.0 entradas no dio libertades a Coclé, aceptó 2 imparables, 0 carreras, no dio boleto y ponchó a 1.

Coclé por su parte marcaba 2 carreras en la alta de la cuarta y 1 en la alta de la quinta con 9 hits y 3 errores, pierde el partido el relevista Efrain Cubilla, tercer lanzador utilizado por la “Leña Roja”.

Los mejores al bate por Herrera fueron Alexander Castillero de 4-2 con anotada, Abdiel Alonso de 4-2, Adilio Saavedra de 4-2 con 1 anotada y una empujada y Rubén deago de 4-2 con una producida.

Por Coclé destacaron Luis Sánchez de 5-2 con una anotada, Tomás Sarmiento de 4-2 y Jahir Rodríguez de 3-2.

La Serie Final continúa el martes 27 de abril, desde las 7:00 p.m. en el estadio José Antonio Remón Cantera de Aguadulce, con el Juego 6.