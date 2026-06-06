Jahaziel Martínez domina en Cordillera y consolida su liderato en la Vuelta de la Juventud 2026

Jahaziel Martínez, integrante del Fusión Pro Cycling, dominó las alturas en la segunda etapa de la Vuelta de la Juventud 2026 que hoy sábado terminó en Cordillera, provocando una transformación en la clasificación general de algunas categorías.

Martínez registró para los 63.4 kilómetros del recorrido entre San Pablo Viejo, Los Anastacios y Cordillera (en el distrito de Boquerón) un tiempo de 2 horas, 03 minutos y 08 segundos, manteniendo así el liderato en la categoría Sub-23. En el segundo lugar acabó José Charry con 2:03:44 y tercero fue Christofer Campos con 2:05:36 horas.

En la categoría Juvenil, Eloy Saldaña, de Panamá Oeste, comandó la prueba montañosa de hoy con un tiempo de 2:03:56 horas, seguido de Jair Reyes con 2:04:44 y Alan Taylor con 2:04:57 horas acumuladas.

Alejandro Martínez, de Caminos de Omar, mantuvo su dominio en la Prejuvenil al ganar la etapa y sostener el liderato marcando 2 horas, 03 minutos y 41 segundos, superando a Isaac Campos, que hizo 2:03:50, y a Yulian Solís, que totalizó 2:04:02 horas.

Daybelis Torres, del Descarados Cycling Club, supo sortear cada kilómetro y aprovechó el ascenso a Cordillera para lograr el triunfo sabatino y capturar la camiseta de líder en Damas Junior, al entrar primero con un tiempo de 2 horas, 22 minutos y 45 segundos. El podio del día lo completaron Sashelyn Castillo con 2:25:32 y Francesca Pavoni con 2:38:28 horas.

Otros ganadores en esta etapa fueron Natalia Castillo en Preinfantil Damas, con un tiempo de 1 hora, 10 minutos y 56 segundos para los 26.5 kilómetros entre San Pablo Viejo y La Piedra, en Boquerón. Por su parte, Dana Carrera se llevó el triunfo en Infantil Damas con 1 hora, 11 minutos y 10 segundos.

En la rama masculina, Alexis Pinto ganó en Infantil con 56 minutos y 56 segundos, mientras que en la Preinfantil lo hizo Ian Martínez con 1:06:53 horas.

Este domingo culmina la Vuelta de la Juventud en la provincia de Chiriquí con un circuito cerrado en las inmediaciones del estadio Kenny Serracín, en la ciudad de David, desde las 8:00 de la mañana.