Jaime Arboleda, sobre sobre Orlando 'Virus' Mosquera: 'Hicimos el trabajo'

Jaime "Jaimito" Arboleda, quiere volver a estar en los primeros planos, cerró el año 2025 con triunfo en casa, luego de su regreso al ensogado, su último combate en Panamá lo había hecho el 27 de agosto del 2022.

Arboleda fue mejor que Orlando "Virus" Mosquera, en una pelea que tuvo un final inesperado, un cabezazo intencional que hizo que el tercer hombre en el ring detuviera el pleito en el décimo y último round, para definir el ganador en las tarjetas.

Los tres jueces vieron como ganador a Arboleda, dos registraron 88-82 y el otro dio 86-84, en pelea donde estaba en juego el título nacional ligero (135 libras), del combate estelar de la cartilla "Fuego contra Fuego" realizada en el Centro de Entrenamiento Tierra de Campeones Atheyna Bylon en la Cinta Costera el sábado por la noche.

Arboleda salió con la ceja derecha cortada por el cabezazo intencional (según el veredicto final). Se mostró algo molesto, pero satisfecho por haber cumplido y sacado el triunfo, "hicimos el trabajo" respondió, y dio también mérito a su equipo de trabajo que encabeza Rigoberto Garibaldi.

Con la experiencia de haber sido retador a una corona mundial en los "superplumas" (130 libras), Jaime Arboleda espera regresar a estar en los primeros planos.

"Tenía varios años que no pelaba en Panamá", reconoció Arboleda, recordando al mismo tiempo que tuvo un breve retiro del boxeo.

El pugilista sostuvo que intentó presionar al "Virus" Mosquera en el último asalto y se dio el cabezazo, agregó que él es un boxeador que estudia a su rival, por lo que siempre va de menos a más.

"Jaimito" Arboleda queda ahora con marca de 21-4-1 (15 KO), "Virus" Mosquera con 15-5-1 (3KO).

Otras peleas

En la pelea coestelar de cartilla que organizaron Guantes de Acero y Master Promotions, el cubano Alex Esponda se impuso por la vía rápida en el mismo primer round al colombiano Maykol 'El Diamante' Mendoza en las 154 libras.

Esponda sigue invicto 7-0 (7KO), Mendoza quedó con 20-7 (15KO).

El panameño Eusebio Acevedo terminó con el invicto del puertorriqueño Rubén "El Versátil" Soto al vencerlo por nocaut técnico en el tercer asalto en las 126 libras.

El boricua Soto quedó con marca de 4-1 (2KO) y el chorrillero Acevedo 9-3 (7KO) .

El nicaragüense William "Chantel Vargas y el venezolano Tony "El Patriota" Gómez empataron en las tarjetas en su pelea en las 135 libras.