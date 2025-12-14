Jennisín Rosanía sube al podio en el Mundial de Jiu Jitsu.

Jennisín Rosanía sigue mostrando un buen nivel competitivo y cosechando medallas en la disciplina del Jiu Jitsu para Panamá.

En el pasado fin de semana se quedó con la medalla de plata del Mundial de No Gi (sin kimono), una nueva experiencia, debido que nunca había participado en este tipo de torneo.

Rosanía es la campeona mundial "Con Gi", por lo tanto, competir en "No Gi", es un nuevo reto para la colonense.

El torneo se realizó el pasado fin de semana en Las Vegas, Estados Unidos y Rosanía agregó que esta competencia de "No Gi" es una nueva experiencia para ella.

La panameña que venía recuperándose de una lesión en uno de sus brazos, añadió que se encuentra "muy contenta por el logro", debido que es la primera ocasión que compite en un Mundial de No Gi, el cual fue avalado por la International Brazilian Jiu Jitsu Federation (IBJJF).

Jennisín Rosanía entrena y se prepara en la academia Atos Panamá.