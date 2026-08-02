José Fajardo tiene una noche mágica

Los panameños pasan por un buen momento fuera de las fronteras. José Fajardo fue la figura de su equipo en el triunfo por goleada de Universidad Católica 5-0 sobre Técnico Universitario en la máxima categoría del fútbol ecuatoriano, en un juego realizado el sábado por la noche.

"La Pantera" Fajardo convirtió sus goles a los minutos 7, 34 y 55, respectivamente.

Otro panameño que se hizo presente en los goles fue Azarías Londoño, quien en el minuto 90 anotó el quinto tanto de Universidad Católica. El exjugador del Alianza FC también dio la asistencia en el tercer tanto que anotó Fajardo.

Universidad Católica desde el comienzo del partido dio muestras del gran momento que atraviesa en la disputa del torneo ecuatoriano y, prácticamente, le bastó el primer tiempo para ratificar la superioridad sobre el Técnico Universitario del entrenador colombiano Bernardo Redín.

Con los tres goles anotados, el panameño Fajardo llega a 7 goles, mientras que Londoño llega a 3 tantos.

Universidad Católica acumuló 39 puntos, pero continúa lejos del primer puesto de la tabla general integrada por 16 equipos, la cual es dominada por Independiente del Valle, con 58 unidades.

Yanis y Morales anotan

Otros que tuvieron un buen sábado por la noche fueron los panameños César Yanis y Janpol Morales, quienes anotaron en el triunfo de Cobresal sobre La Calera por 4-0.

Cobresal es antepenúltimo en la tabla que integran 16 equipos, con 26 puntos. Colo-Colo es el líder con 58 unidades.