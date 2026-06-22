Jugadores de Curazao pueden compartir habitación con sus esposas

La selección de Curazao ha llamado la atención en su primera Copa del Mundo 2026, no solo por su histórico empate frente al equipo de Ecuador, sino por su peculiar estrategia, una muy inédita que rompe con las normas tradicionales de concentración durante estos juegos: los jugadores comparten habitaciones con sus esposas, dando de qué hablar. Mientras otras selecciones siguen con el patrón rutinario.

Esta medida fue impulsada por el técnico neerlandés Dick Advocaat, quien consideró que la cercanía familiar podría convertirse en un factor positivo, emocional y motivador para los integrantes del equipo.



De acuerdo al medio brasileño Globo, Suzanne Huurman dirigente del departamento médico de Curazao, explicó que “los futbolistas pueden alojarse en la misma habitación que sus parejas y cuando hay niños, la familia recibe una habitación adicional” para así garantizar la comodidad y la tranquilidad del resto de la familia.



A diferencia de otras selecciones que siguen con el patrón rutinario y reglas estrictas, Curazao apostó por un modelo más cercano a la vida cotidiana mientras permanecen concentrados en Boca Ratón, Florida, para su próximo partido frente a Costa de Marfil.

Dentro de la cultura de estos países caribeños como lo es Curazao, la importancia de los lazos familiares es un eje central en sus vidas, para así generar una red de apoyo mutuo indispensable ante dificultades y, en este caso, darle apoyo durante los encuentros deportivos y buscando reducir la presión psicológica y reforzar la unión del grupo.

Asimismo, estudios recientes han demostrado que tener relaciones sexuales previas a un partido no afecta negativamente al rendimiento físico. Este estudio desmonta un mito que por décadas se creía crítico para jugadores en su rutina deportiva y da sustento a la táctica adoptada por la selección caribeña.

Por otro lado, el debut de Curazao frente a Alemania fue una dura derrota 7-1, evidenciando así la diferencia entre ambas selecciones, pero también dejando lecciones importantes para el equipo. Sin embargo, la reacción llegó frente a Ecuador cuando Curazao demostró carácter, logrando el histórico empate frente a Ecuador, que dio su primer punto en la historia mundialista.



De cara al próximo partido, Curazao debe enfrentarse a un duelo clave con Costa de Marfil, dentro del grupo E; aunque el resultado es complejo, el equipo llega con la confianza renovada.