Kadir Macías, el deporte de los guantes le cambió la vida

Kadir Macías admite que el deporte de los guantes y el ring, le cambiaron la vida, lo alejó de los malos pasos, las malas influencia, el boxeo lo encarriló y ahora vive con pasión su primera pelea estelar en una cartilla, eso será en la velada KO al Cáncer el 27 de octubre.

Macías marca de (3-0) enfrentará a Hibrahim Valdespino (3-0) 2KO en pelea de invictos, pactada en las 126 libras y 6 rounds, en la velada KO Cáncer que será en el Centro de Combates de Pandeportes y que organiza Laguna Premium Boxing.

"Yo vivo en San Joaquín, es mi primera pelea estelar, me siento bien motivado, en mi barrio están contento", añadió Macías, quien a su juicio cree que se enfrentarán dos boxeadores parejos, del mismo nivel, de la misma categoría, algo que hace mucho tiempo no se da en Panamá.

Macías sostiene que se ha preparado bajo la tutela de Napoleón Garrido en el gimnasio Atheyna Bylon de la Policía Nacional, su entrenador le da muchas orientaciones, como moverse, caminar el ring y confía en su preparación para enfrentar a Valdespino.

Macías no ha noqueado, pero Valdespino lleva dos KO en tres peleas, situación que no intimida a Kadir, no lo presiona y sostiene que él pega duro, recordó que peleó en las 140 libras y cuando su rival Josué Alvarado sintió su pegada, esquivaba ir al choque.

Para Macías, el boxeo es una oportunidad de llegar a su meta y su objetivo principal como todo pugilista que se prepara, es alcanzar la cima, ser campeón mundial.

Empezó el boxeo olímpico a los 15 años, admite que cometió un error que lo llevó a estar privado de libertad cuando tenía 19 años.

En ese tiempo de estar detenido, lo hizo reflexionar, meditar, pudo estudiar dentro de la cárcel y cuando salió su amigo Carlos Carrión le aconsejó que regresará al boxeo.

"El boxeo corrige el camino", admite Macías, quien agrega que vive en un barrio caliente como San Joaquín, pero él sigue enfocado en su boxeo, que lo mantiene con mentalidad fuerte, con voluntad de alejarse de lo nocivo, de las pandillas, de los malos pasos.

Pero Macías no se conforma con lo que vive en Panamá en materia de boxeo, gracias a la tecnología, mira, estudia la preparación, los entrenamientos de los pugilistas de otros países y sostiene que en Panamá hay que actualizarse.

Los boxeadores panameños se preparan, se esfuerzan, van con deseos de ganar sus peleas en el extranjero, pero la preparación en otros países es diferente, en ejercicios, entrenamiento, alimentación, vitaminas y otras cosas más y es cuando los rivales sacan ventaja, explicó Macías.

Kadir Macías agrega que en Panamá, "no nos dan todas las herramientas" y es ahí donde el boxeo panameño tiene que actualizarse.