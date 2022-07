Karla Navas con oro en Panamericano de Gimnasia

Karla Andrea Navas Boyd obtuvo la medalla de oro y se convirtió en Campeona Panamericana de Salto de Caballo de la Gimnasia Artística Femenina, categoría adultos, celebrado el pasado viernes 15 de julio en la Arena Carioca de Rio de Janeiro, Brasil.

Con la participación de 23 países del continente y 81 gimnastas, se está celebrando el Campeonato Panamericano de la Gimnasia Artística en Brasil, donde Karla Navas se cuelga la medalla de oro en Salto de Caballo con puntuación de 13.333 (promedio de sus 2 saltos), seguida de 2 mexicanas, Natalia Ecalera con 13.300 y Ahtziri Sandoval 13.266.

Este es el primer oro Panamericano para la gimnasia panameña, lo que viene a consolidar el proceso por el cual se ha venido trabajando desde hace 16 años en la gimnasia.

Karla Navas es parte parte del equipo de 5 gimnastas de la rama femenina, conformado por Hillary Heron, Valentina Brostella, Victoria Castro y Lucía Paulino, quienes ocuparon la posición 10 de 15 equipos del continente.

La rama masculina también logró convocar 30 países y 77 atletas en total y Panamá participó con 3 atletas, el Veragüense, Richard Atencio y los capitalinos,Sebastián Sue y Joseph Putaturo, quienes participan por primera vez en un Panamericano en la categoría de adultos.

Richard Atencio, con tan solo 17 años de edad, se ubica en la posición 17 en caballo con arzones con 11.833 y logra la posición 30 con un resultado acumulado de 69.433, demostrando un buen inicio en la categoría mayor.

Por su parte, Sebastián Sue, logra 10.900 en Suelo y 53.666 en el AA; Mientras de Joseph Putaturo puntúa 11.200 en Barras Paralelas y 50.733 en el AA.

Categoría Juvenil:

Este campeonato Panamericano se distinguió por unificar en una sola fecha las categorías Adultos y Juveniles, por lo cual también vieron acción las atletas juveniles, Lana Herrera y Tatiana Tapia.

Lana Herrera, de 15 años, logra ubicarse en la posición 10 en Salto, 12 en Barras y 20 All Around, mientras que la pequeña aún con 13 años de edad, Tatiana Tapia, por su parte se coloca en la posición 12 en Viga y 22 All Around.

Ambas logran superar su puntuación All Around de los pasados Juegos Sudamericanos en Rosario, Argentina, además de continuar con el proceso de preparación en donde Lana logra su mejor marca personal en Barras Asimétricas con 11.467 y ambas logran subir la nota de dificultad en Suelo.