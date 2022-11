La afición argentina se debate entre ganar Mundial y no pasar la primera fase

Buenos Aires, 25 nov (EFE).- La afición argentina transita la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022 con más tensión de la que, seguramente, muchos hinchas esperaban antes de la cita futbolística y, en vísperas del duelo con México, crucial para ambos equipos, se debaten entre ganar el Mundial y no superar esta instancia.



Eso es lo que se desprende de una encuesta de la investigadora D’Alessio IROL-Berensztein, difundida este viernes, en la que un 21 % de los entrevistados piensa que la Albiceleste saldrá campeona en tierras cataríes mientras que un 19 % cree que no pasa la fase de grupos.



Ante la pregunta de “¿hasta dónde llegará la selección argentina en Qatar?”, un 16 por ciento responde que a octavos de final, un 14 % a cuartos y un 12 % a semifinales.



El optimismo marca la respuesta sobre el partido de debut contra Arabia Saudí, que los de Lionel Scaloni perdieron por 1-2, ya que un 40 % de los entrevistados considera que la Albiceleste “tuvo un mal día.”



No obstante, hay opiniones divididas a continuación y, así, un 35 % considera que “se frustró por los goles anulados (por fuera de juego) y no pudo revertirlo” y otro 35 % apunta directamente a Scaloni por hacer un “mal planteo táctico.”



Sobre el duelo que este sábado enfrentará a la Albiceleste contra México, conjunto dirigido por el argentino Gerardo ‘Tata’ Martino, un 46 % de los seguidores cree que ambas selecciones están al mismo nivel, mientras que un 39 % opina que México es inferior y un 9 % superior.



Solo hay dos preguntas de la encuesta en la que los seguidores argentinos muestran una opinión mayoritaria o cercana al 50 %: una es si la actuación de los Messi, Di María, De Paul o Martínez influye en el humor de la gente y la otra es si hay alguna relación directa entre el papel de la selección y “las posibilidades electorales” del Gobierno para 2023.



Un 52 % de encuestados cree que “en gran medida” el humor de la población se ve afectado por lo que ocurra con el equipo, frente a un 30 % que opina que “en alguna medida” y un 17 % entre poco y nada.



Respecto a la segunda, un 47 % dice que “nada” de lo que ocurra con el combinado albiceleste influirá en las posibilidades electorales del Gobierno, frente a un 12 % que opina “en gran medida” y un 24 % “poco.”



La medición se hizo de manera online en noviembre de 2022 y, aunque no especifica fecha, se hizo después del 22, cuando Argentina debutó en el Mundial de Qatar 2022 dentro del grupo C.

La ficha técnica indica que se entrevistó a 500 encuestados, mayores de 18 años y procedentes de todo el país, aunque no especifica margen de error. EFE