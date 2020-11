Lance Stroll sorprende en el Gran Premio de Turquía

El canadiense Lance Stroll (Racing Point), que saldrá primero hoy en el Gran Premio de Turquía, el decimocuarto del Mundial de Fórmula Uno, tras firmar ayer su primera 'pole' en la categoría reina del motor, declaró en el circuito del Istanbul Park que "no" se lo puede "creer" y que "es el mejor momento de" su "carrera".

"No puedo plasmar en palabras lo que siento ahora mismo, no me esperaba acabar tan adelante, porque justo antes de la calificación no sabía si realmente seríamos tan competitivos", explicó Stroll, primer canadiense que firma una 'pole' en F1 desde que lo lograra por última vez Jacques Villeneuve en 1997 y en España, en el Gran Premio de Europa, que se disputó ese año en el circuito de Jerez.

"Sí confiaba en el coche, pero había que ver qué podía pasar. Al final, todo me cuadró en mi último intento y ahora estoy en la 'pole'. Es una gran alegría, después de unas semanas bastante difíciles, sobre todo después de Mugello (Italia)", explicó Stroll, nacido hace 21 años en Montreal y que es undécimo en el Mundial, con 57 puntos.

En una sesión de calificación caótica, Stroll logró la primera 'pole' de su carrera al cubrir los 5.340 metros de la lluviosa pista turca en un minuto, 47 segundos y 765 milésimas, 290 menos que el holandés Max Verstappen (Red Bull) y con medio segundo de ventaja sobre su compañero mexicano Sergio Pérez, que arrancará tercero.

En el presente Mundial el inglés Lewis Hamilton (Mercedes), busca igualar el récord de siete títulos del alemán Michael Schumacher.

Hamilton, que hace dos domingos firmó su noveno triunfo en el Mundial de la pandemia, elevando a 93 su propio récord histórico -que una carrera antes le había arrebatado a Schumacher-, apuntará a la única gran plusmarca que aún le queda al 'Kaiser'.

El inglés acabó sexto una calificación en la que su compañero finés Valtteri Bottas, el único que aún tiene la (muy remota) posibilidad de arrebatarle el título, concluyó noveno; y el español Carlos Sainz (McLaren), decimotercero.



Es decir, que si se calca en carrera el resultado de este sábado, Hamilton festejará en unas horas su séptima corona, la sexta de los últimos siete años con Mercedes, que hace dos fines de semana celebró la consecución matemática de su séptimo Mundial seguido de constructores.

Al astro inglés también le vale ser segundo, por detrás de Bottas; y también será séptuple campeón este domingo si concluye por delante de él; si el nórdico no puntúa; o, incluso, sin sumar: siempre y cuando el finés no acabe, al menos, sexto.