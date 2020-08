Laura Restrepo lleva el golf panameño a la cúspide

Versión impresa

Cuando Laura Restrepo dé mañana su tiro inicial en el Marathon LPGA Classic, no solo será su debut en el LPGA Tour, será también la entrada del golf panameño a las grandes ligas de este deporte.

Las sensaciones para ese significativo estreno en el circuito cumbre son variadas para la golfista profesional. Pasan por los nervios, emoción, sentimiento por no tener a sus padres como espectadores hasta llegar a la felicidad por dar ese primer paso y saber que próximamente podrán ser muchas las experiencias en el lugar anhelado por todas las jugadoras.

"Obviamente voy a estar un poco nerviosa. Llevo tres años tratando de llegar al LPGA, será una semana de mucho aprendizaje y voy a darlo todo por conseguir un buen resultado. Espero poder manejar las emociones, estar concentrada y jugar como lo he estado haciendo", comentó Restrepo.

El Marathon Classic se disputará desde mañana hasta el domingo 9 de agosto en el Highland Meadows Golf Club, de Ohio, Estados Unidos. Repartirá una bolsa de $1,700,000. Nunca antes, ni en la rama femenina, ni en la masculina, un panameño había jugado al nivel más alto del golf profesional.

Debido a las restricciones por el coronavirus, el torneo no contará con fanáticos. En este sentido Laura considera que tal situación podría restarle presión.

"La parte negativa es que a mis padres les hubiese encantado poder estar aquí. Mi mamá está muy triste porque no pudo viajar y acompañarme. Pero no habrá fanáticos, habrá menos gente y creo que es un buen intento en el primer evento, con menos presión", agregó la deportista.

Recuerdos

Hace 10 meses Restrepo ganó el Guardian Championship, evento del Symetra Tour, con su mamá Sandra en la bolsa. Ahora las memorias de aquella victoria están más presentes que nunca. Son un motor de propulsión hacia sus objetivos para esta y las competiciones que están por venir.

"Esta semana trato de recordarlo mucho, trato de no olvidar lo que hice muy bien esa semana. Cómo me sentía, cómo elegía los tiros, trato de recordar esos sentimientos lo más posible y llenarme de confianza. Hay que recordar mucho porque si no uno va perdiendo la confianza", rememoró la egresada de la Universidad de Lousville.

En cuanto al momento en que recibió la confirmación que integraría el field del Marathon Classic, Laura narró que tuvo que esperar hasta el último instante para tener la certeza,

Explicó que a causa de la COVID-19, las plazas de los torneos del LPGA Tour no están llenas, lo que otorga puestos extras para las jugadoras del Symetra Tour. En su caso tiene un excelente ranking en el circuito antesala, lo que le permitió acceder al evento de esta semana.

"Llevaba una semana esperando la respuesta y con mucho estrés porque no sabía lo que iba a pasar. A las primeras personas que se los dije fueron mis padres", resaltó.

Ahora Laura aprovechará la ocasión para probarse, comparar su juego al nivel más alto y ver lo que tiene que mejorar. Este año no hay clasificación al final al LPGA Tour, sin embargo para la profesional será una ocasión para seguir preparándose y fortaleciendo su juego.

Por otro lado agradece a la comunidad del golf nacional, que a través de mensajes de felicitación la han hecho sentir respaldada y más por estos días, que la bandera de Panamá ondea por primer vez en una cita del LPGA Tour.

"Espero poder pasar el corte y dejar en lo más alto posible la bandera de Panamá", precisó Restrepo.

