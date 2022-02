Lea Riccoboni rechaza ir al Mundial y va por un 'Full Ironman'

La triatleta francesa radicada en Panamá desde 2017, sigue dando sorpresas y después de ganar el Ironman 70.3 celebrado aquí el pasado 6 de febrero y que la clasificó para el Mundial de Utha, Estados Unidos, dijo que renunció a participar en este evento deportivo, porque ya lo hizo el año pasado y tiene otro objetivos en mente.

Lea Riccoboni, anunció además que deja Panamá, para trasladarse a la ciudad de Santiago, Chile, donde se establecerá tras el traslado de su pareja quién trabaja para la firma de ropa y calzados deportivos Adidas.

Riccoboni, manifestó que desistió de ir a Utha, para trazar su objetivo en competir un full Ironman en el segundo semestre de este año y que ya está inscrita para participar en otro 70.3 que se celebrará precisamente en Puerto Varas, Chile el 20 de marzo próximo.

"El Mundial será nuevamente en Utha y ya fui, no quiero repetir la experiencia, fue increíble y logré un buen resultado, pero no quiero arriesgar que finalmente sea una experiencia menos chevere. Siempre es mejor ir para adelante, el mundo es pequeño y hay que conocer más cosas," afirmó Lea Riccoboni.

"Hoy con mucha emoción les cuento que después de cuatro años, se cierra una etapa grande en mi vida. Panamá querido...me has dado tanto! Te extrañaré, tengo por seguro. Acá encontré mucha felicidad, muchas amistades y muchísimos lugares bellos. Acá también conocí el amor de mi vida Luis Villasante y acá descubrí mi pasión por el triatlón," manifestó la francesa quién inició su carrera deportiva en el esquí.

"En el 2017 llegué a Panamá como una joven estudiante, deportista y con un gusto por la fiestas y las playas. Ahora me voy como una mujer decidida, orgullosa y aún más deportista. Ojo me siguen gustando bastante las fiestas, nada más que el cuerpo no da abasto para todo (y el tiempo tampoco)."

Hoy en día soy la atleta que soy gracias a Panamá y a todas las maravillosas personas que conocí en el camino. Me doy cuenta que me crucé muchas personas en este camino y llevo un poco de cada uno conmigo. Gracias a todos (a) por compartir conmigo, que haya sido durante un entreno de triatlón, una carrera de running, un paseo de MTB, un pelotón en la Cinta Costera o simplemente una buena charla, gracias a todos por su cariño y recuerdos para toda la vida, indicó Lea Riccoboni en sus redes sociales.

"Les cuento que no me voy muy lejos, me quedo en latinoamérica, continente que me abrió sus puertas por primera vez hace 18 años cuando pisé Brasil, por primera vez en 2004. Para este próximo capítulo, es una tierra Andina que seguiré mi vida #SwimBikeRun...Chile allá voy" finalizó diciendo Lea Riccoboni.