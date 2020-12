Lewis Hamilton gana en Baréin y eleva a 95 su propia plusmarca histórica de triunfos

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que había igualado matemáticamente el récord histórico de siete Mundiales de Fórmula Uno del alemán Michael Schumacher, ganó este domingo el Gran Premio de Baréin, en el circuito de Sakhir.

Hamilton logró, desde la 'pole', su undécima victoria del año; y elevó a 95 su propia plusmarca histórica de triunfos en la categoría reina tras ganar en Baréin -que el próximo fin de semana repite Gran Premio, el de Sakhir- por delante de los dos Red Bull, el del holandés Max Verstappen y el del tailandés Alexander Albon, que concluyó tercero.

El mexicano Sergio Pérez perdió ese puesto a tres giros del final, al quemar el motor de su Racing Point, incidente que provocó la entrada en pista del coche de seguridad, detrás del que todos acabaron una carrera marcada por el escalofriante accidente -en la primera de las 57 vueltas- del francés Romain Grosjean (Haas), que salvó la vida milagrosamente.

La fugaz pesadilla se saldó inicialmente con pequeñas quemaduras en manos y tobillos, según informó su escudería; antes de que Grosjean fuese evacuado a un hospital militar de Manama, la capital del reino arábigo, para ser examinado de forma más detallada.

No obstante, el visionado de la evacuación del francés, que durante unos segundos estuvo ardiendo dentro del 'cockpit' de un coche partido literalmente en dos, fue igualmente escalofriante.

Por su parte, McLaren fue la otra gran triunfadora de la jornada, ya que gracias al cuarto puesto del inglés Lando Norris y otra sensacional remontada de Sainz -que pasó del decimoquinto en parrilla al quinto en meta-, es tercera en el Mundial de constructores.

Un título que ya se anotó hace cuatro semanas Mercedes, por delante de Red Bull.



El francés Pierre Gasly (Alpha Tauri) fue sexto, por delante del australiano Daniel Ricciardo (Renault), en un circuito que albergará de nuevo otro Gran Premio, el de Sakhir -aunque con otra configuración de la pista, más corta, sin el segundo sector- el próximo fin de semana.

El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), que había salido segundo, acabó la carrera en octava posición y ha visto reducida a 12 puntos su ventaja sobre Verstappen, que, a falta de dos carreras, aún puede arrebatarle el subcampeonato.

El francés Esteban Ocon (Renault) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), noveno y décimo, respectivamente, también puntuaron este domingo en Sakhir.

Career win number 95 for @LewisHamilton as he crosses the line to take victory in Bahrain #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/pjqg36Q0sJ— Formula 1 (@F1) November 29, 2020