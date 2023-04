Listos para el Ironman 70.3 de Lima en Perú

Eduar A. Villalta, Erick Turner Bejarano, Waikon Ng, Abraham Zanches, estarán participando el próximo domingo 23 de abril en el Ironman 70.3 de Lima, Perú.

Villalta del equipo Trillalta, manifestó que el entrenamiento ha sido muy diferente a lo habitual ya que ha cambiado mis rutinas. "Ahora tengo una familia maravillosa a quienes amo mucho, una bebe de ocho meses que ha traído mucho amor a mi vida. En estos momentos se me ha tornado fuerte entrenar a un alto nivel ya que el descanso no es igual, el día a día algo más fuerte ligados a mi trabajo de entrenador personal y entrenador de mi equipo de resistencia Villalta".

" En algún momento de la preparación pensé en desistir, pero he allí la ayuda de mi esposa Adrina que me levanta los ánimos siempre y me da ese empujón para seguir y que siga creyendo en mí. He llegado a un nivel no tan óptimo pero si me siento preparado para un buen desempeño y esperamos terminar por debajo de las cuatro horas", dijo Villalta.

"Espero que todo salga bien, este año será mi primer evento; esta temporada espero competir en Ironman 70.3 Manta Ecuador julio, Challenge Mallorca 70.3 octubre y los 21km Panamá", finalizó diciendo.

Por su parte Erick Turner Bejarano, Waikon Ng, Abraham Zanches, del equipo StvTri Team, están en la competencia en Ecuador junto a su entrenador Esteban Vissuetti.

Vissuetti, indicó que han entrenado fuerte los últimos meses y que la mayoría de los integrantes de su equipo vienen de competir en el Ironman 70.3 de Panamá que se celebró el pasado 12 de marzo y donde tuvieron una destacada actuación.

