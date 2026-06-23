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Canadá

Los panameños no dejan de alentar a su equipo con miras al partido contra Croacia

Publicado 2026/06/23 15:15:00
  • Gabriela Herrera gherrera@epasa.com @10Deportivo

Aficionados respaldan al equipo panameño previo al partido contra Croacia.

Aficionados panameños y Croacia previo al partido de Panamá contra Croacia. Foto: Gabriela Herrera

Aficionados panameños y Croacia previo al partido de Panamá contra Croacia. Foto: Gabriela Herrera

Fanáticos panameños respaldando el equipo nacional. Foto: Gabriela Herrera

Fanáticos panameños respaldando el equipo nacional. Foto: Gabriela Herrera

Fanáticos panameños respaldando el equipo nacional. Foto: Gabriela Herrera

Fanáticos panameños respaldando el equipo nacional. Foto: Gabriela Herrera

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La afición panameña hizo su recorrido camino al Toronto Stadium en respaldo al seleccionado nacional, que tendrá un partido definitivo contra Croacia en el Grupo L del Mundial 2026.

Los fanáticos panameños se concentraron horas antes del partido en las inmediaciones del estadio con cánticos y banderas, y se mostraron identificados con el equipo que dirige el técnico Thomas Christiansen.

Panamá y Croacia vienen de perder ambos en su debut en el Mundial 2026 y urgen de una victoria.

Croacia perdió por 4-2 ante Inglaterra, mientras que Panamá cayó por la mínima (1-0) ante Ghana.

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