Canadá
Los panameños no dejan de alentar a su equipo con miras al partido contra Croacia
- Gabriela Herrera gherrera@epasa.com @10Deportivo
Aficionados respaldan al equipo panameño previo al partido contra Croacia.
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Aficionados panameños en Toronto, respaldando al equipo nacional previo al partido contra Croacia. pic.twitter.com/E5jbT6Pens— PanamáAmérica (@PanamaAmerica) June 23, 2026
La afición panameña hizo su recorrido camino al Toronto Stadium en respaldo al seleccionado nacional, que tendrá un partido definitivo contra Croacia en el Grupo L del Mundial 2026.
Los fanáticos panameños se concentraron horas antes del partido en las inmediaciones del estadio con cánticos y banderas, y se mostraron identificados con el equipo que dirige el técnico Thomas Christiansen.
Panamá y Croacia vienen de perder ambos en su debut en el Mundial 2026 y urgen de una victoria.
Croacia perdió por 4-2 ante Inglaterra, mientras que Panamá cayó por la mínima (1-0) ante Ghana.
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