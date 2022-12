Luis Enrique desconoce su futuro y elogia a Bono

Luis Enrique Martínez, seleccionador español, aseguró, tras la eliminación en los octavos de final del Mundial 2022, luegon de empatar (0-0) y caer (3-0) en los penaltis ante Marruecos, que no puede "decir" su futuro, porque no lo sabe, aunque afirmó que tiene que "pensar con tranquilidad qué es lo mejor no sólo" para él, "sino para la selección", y expresó su "orgullo" por el equipo, porque "ha representado a la perfección" su "idea" y la del cuerpo técnico.

"Hoy (ayer), al acabar el partido he hablado con los jugadores, los he animado, les he agradecido sus esfuerzos, su capacidad para gestionar el partido. Hemos creado la mejor ocasión en el minuto 120 que ha pegado en el palo. Que adelante, no pasa nada, la vida continúa, es una experiencia que les quedará para siempre y que en el futuro ojalá les pueda servir", desveló Luis Enrique.

Y habló de los penaltis. "Sí que tienen explicación. He sido yo el que ha escogido a los tres lanzadores. Consideraba que eran los mejores en el campo. Si empezaran otra vez, elegiría los tres lanzadores primeros. El resto le he dejado a los jugadores que eligieran con libertad a partir de esos tres. Mira el ojo que tengo. Lo que sí haría es quitar a Bono y pondría otro portero", apuntó Luis Enrique, que valoró que su equipo creó "las oportunidades suficientes para ganar" y que asumió: "Los que tiran los penaltis son los que los fallan. Lo aceptamos".