Mariano Rivera presume a su primera nieta: 'Bienvenida Leilani Marie'

Mariano Rivera, el mejor cerrador de todos los tiempos, tiene una sonrisa de oreja a oreja. ¿La razón? El nacimiento de su primera nieta.

El excerrrador de los Yanquis de Nueva York compartió este martes una foto en la que presenta a la bebé: "Bienvenida Leilani Marie Rivera", compartió el chorrerano en sus redes.

Ya el líder en juegos salvados había adelantado en mayo pasado que después de agosto podría contar cómo es la experiencia de ser abuelo.

"Ya me estoy preparando para eso", reveló en ese momento el expelotero.

Leilani es hija de Mariano Jr., su hijo mayor, y Alyssa Picinich. La pareja se conoció en 2014, cuando ambos estudiaban en Iona College en New Rochelle, Nueva York. Se casaron en 2018.

El hijo de la leyenda intentó forjarse una carrera como lanzador, de hecho jugó en la Ligas Menores con los Nacionales de Washington, donde acumuló de por vida efectividad de 4.62 en cuatro campañas. En 2018 Rivera decidió apartarse del béisbol y darle otro rumbo a su vida.

El joven asumió uno de los negocios familiares y hoy administra una concesionaria de autos en Nueva York.

El Jr. tenía claro el porqué de su decisión. Contó que le tocó por mucho tiempo crecer sin su padre y no estaba dispuesto a repetir la historia.

"He sido bendecido por tener un padre que me ha dado mucho, pero no quiero que mi hijo crezca como yo lo hice, y que no tenga un padre cerca debido al béisbol. Hubo días en que mi padre nos llevó a la escuela y pasó tiempo con nosotros haciendo otras cosas, y esos son recuerdos que aprecio. Pero rara vez lo vi después de que se fuera a los entrenamientos de primavera, y cuando jugaba en el Yankee Stadium, me quedaba dormido antes de que volviera a casa. En realidad lo vi más en televisión que en persona", dijo Rivera Jr. al New York Times al momento que decidió alejarse del béisbol.

Ahora tanto él como su padre, quien goza del retiro, tendrán todo el tiempo para compartirlo con la nueva integrante de la familia.