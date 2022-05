Mariano Rivera: 'Siempre he sido el puente y he tratado de conectar a las empresas con Panamá'

Mariano Rivera, el mejor cerrador de todos los tiempos, resaltó este miércoles las gestiones que ha realizado para traer inversión a Panamá.

Según el extaponero de los Yanquis de Nueva York, las conexiones propias de una figura de su calibre han facilitado que las oportunidades de negocio se concreten.

"Yo siempre he sido esa persona que trata de buscar apoyo con mis contactos para ver las oportunidades de negocio que podemos traer a Panamá. Siempre he sido el puente y he tratado de conectar empresas con Panamá", dijo el Expreso de Puerto Caimito.

Rivera estuvo presente hoy en el anuncio de la planta de producción de biocombustibles avanzados, liderada por SGP BioEnergy, la cual se instalará en la provincia de Colón.

"Mo" agregó que con este nuevo proyecto se generarán varias plazas de empleo, en "una zona de gente buena y trabajadora".

Por otro lado, el primer pelotero en ingresar de forma unánime al Salón de la Fama recalcó que la producción de este tipo de energía contribuye a cuidar los recursos y enfrentar los efectos del cambio climático.

"Tenemos que tratar de hacer energía renovable, energía que sea buena. El cambio climático no solo afecta a Panamá, sino al mundo", agregó.

Se espera que los trabajos de construcción de la planta terminen en 2024. La biorrefinería Ciudad Dorada se ubicará en Colón y Balboa. Las proyecciones apuntan a que sería la plataforma de producción de biocombustible de avión sostenible más grande del mundo, con una capacidad para producir 180,000 barriles por día de biocombustible.

Este proyecto fue desarrollado en asociación con propietarios privados, Panamá Oil Terminals y el Gobierno de Panamá.

***Con información de Víctor Arosemena.

