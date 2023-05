Marta Cox es una líder natural

Durante una charla con madres solteras jóvenes, la jugadora de la selección nacional Marta Cox, dejó al desnudo su enfoque de la vida donde su principal arma es el liderazgo.

Entre aplausos llegó a la sala de conferencias, directo desde México donde juega con el Club Pachuca de la primera división de ese país.

Cox, quién juega fútbol desde los 3 años y asegura que durante su niñez, siempre lo hizo con varones y todavía recuerda que vistió los colores de su adorado equipo Chorrillo F.C. en un Sub-11 con niños. "Si algún día regresará a Panamá me gustaría volver a vestir la camiseta del equipo de mi barrio sin dudas", sijo durante el evento organizado por VISA, empresa de la cual es embajadora.

"Me considero líder, porque así soy. Todos tenemos defectos y virtudes, soy una persona que ayuda al que está a su alrededor. A parte de lo material debemos ser buenas personas", aseguró la atacante panameña.

Cox también confesó que siempre le llamó la atención estudiar aviación. "ese es otro de mis sueños".

Cox asegura que ha cambiado mucho con haberse ido a jugar al exterior. "Antes yo era muy agresiva, todo lo peleaba, pero con el tiempo uno cambia y aprende a escuchar. Ya cambié, antes era machetera en el campo de juego, golpeaba mucho a las rivales y me expulsaban los árbitros. Es bueno cambiar porque al final la mejor versión de ti, eres tú mismo."

Marta Cox, quién fue una de las piezas claves para que Panamá consiguiera el tan anhelado sueño de llegar a un Mundial, asegura que tiene para ir a cuatro más."

La jugadora dijo que extraña mucho a su madre quién falleció hace algunos años y que le hubiese gustado que la viera tras cumplir parte de sus objetivos y que eran sueños que tenían las dos.

Marta Cox, dice que disfruta jugar al fútbol, porque es un deporte muy lindo y se tiene siempre qué hacer en armonía para conseguir las metas propuestas. Jugué con hombres y nunca me sentí marginada, "el fútbol me deja mucha constancia y disciplina".

" Disfruto del fútbol, jugué con hombres y no me sentí nunca marginada, El fútbol me deja constancia y disciplina". Los líderes, somos humanos y tenemos que aprender. Trabajo en equipo es lo mejor, pero hay que tener la mente conectada todas y lo demostramos en el partido clasificatorio para el Mundial de Australia-Nueva Zelanda, el sueño nos llevó a ser la conexión perfecta;

Panamá se preparó bien y cambiamos el chip todas y logramos concretar ese objetivo"

Marta Cox, que todo su camino no ha sido color de rosas y que también ha puesto al igual que muchos deportistas su cuota de sacrificio. "la pasamos lejos de la familia siempre, además hay que socializar y adaptarse a un equipo es el reto".

Sobre su cambio del fútbol de Costa Rica al de México, dijo que fue importante y que hay lindas personas en suelo azteca, pero también hay personas complicadas. "Lo más difícil para mi, fue perder a mi madre y después tener que viajar a Pachuca, me subí de peso por la ansiedad, después tuve que entrenar duro para bajar". El fútbol me ha dado mucho y falta más, podría jugar hasta los 40 años".

También dijo que al clasificar al Mundial era tanta la alegría que venía en el avión de vuelta desde Nueva Zelanda y no quería ni dormir, lloré, reí y todavía sigo celebrando".

Dijo además que está agradecida con el Club Alajuelense de Costa Rica, porque la recuperó, porque pesaba como 70 kilogramos. "Sigo pisando firme, con valentía, este deporte al igual que otros es de emoción encontradas, hay momentos felices y otros tristes, pero al final soy una persona bendecida.

"Les pido que no se rindan, que persigan sus sueños. Yo nunca pensé ser jugadora profesional".

Finalmente aseguró la jugadora que ser una de las figuras del fútbol de Panamá, no es ningún peso para ella y que al Mundial va a ir a disfrutar cada momento.

