Melissa Carles logró superar la COVID-19, pese al asma

La triatleta y nutricionista Melissa Carles, quien es asmática desde pequeña, confundió ese malestar con el nuevo coronavirus y logró vencerlo en el mes de marzo pasado, aunque todavía le quedan algunas secuelas mínimas que le afectan, ya canta la victoria contra ese enemigo normal.

"Superé la COVID-19 en el mes de marzo y no me di cuanta contra quien combatía mi cuerpo. Para los que me conocen, no es un secreto que me gusta entrenar y sobre todo amo correr", asegura la deportista.

Carles narra que justo cuando se inició la cuarentena en Panamá, estuvo con asma, está vez fue muy raro porque, a pesar de seguir estrictas indicaciones por parte de los alergólogos, llegó a nebulizarse casi por un mes porque no lograba alcanzar el 100% de oxígeno. El diagnóstico era asma y alergia. Nunca tuvo fiebre, pero se sentía muy cansada.

"Un día estuve con migraña espantosa, diarrea y vomité, eso fue un solo día, pero coincidencialmente, ese día había empezado un tratamiento ginecológico y lo atribuimos a eso. Pararon los días y me sentí mejor, comencé a entrenar duro, haciendo mis inhalaciones previas, siguiendo las indicaciones. Es importante decirles que durante ese tiempo no tuve contacto presencial con ningún paciente y no salía de casa".

Melissa Carles, indica que un familiar cercano, con quién había estado una semana antes de presentar síntomas de asma_ alergia la llamó para informarle que se había hecho la prueba serológica de la COVID-19 IgG (indica si hubo presencia del virus en algún momento y que tienes anticuerpos) y le había salido positiva.

"Inmediatamente, con el debido respaldo médico, me hice la prueba de laboratorio y efectivamente me salieron altísimos los anticuerpos. Había vencido al nuevo coronavirus en una batalla, donde no sabía que lo estaba enfrentando. Otro de los soldados afectados en casa , fueron mis papás, a quienes también, Dios los protegió.

"Hace dos semanas, ya recuperada corrí y olvidé hacerme mi inhalación, volví a sentirme el pecho apretado, cosa que no debió pasar y cada día que pasaba , mi falta de aire era peor, me hicieron Rx, tomografía y gracias a Dios es solamente una inflamación que debe ir mejorando con descanso" asegura Melissa Carles.

Melissa ha participado en grandes eventos deportivos incluyendo el Ironman 70.3 celebrado en Panamá en el 2014, asegura que está en una etapa de fortalecimiento de sus sistema inmune a base de una buena alimentación, ayudándose con suplementos y descanso. "Voy poco a poco con la esperanza de donar plasma, volver a entrenar y correr como antes y mejor, prontito", dijo Carles.

