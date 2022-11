Messi enciende las alarmas en Argentina, con miras al partido contra Arabia Saudí

En vísperas de su puesta en escena en Catar 2022. en el entorno de Argentina ha renacido la intranquilidad tras comprobar el estado del tobillo de Leo Messi en el último entrenamiento previo al enfrentamiento con Arabia Saudí, que se juega este martes.

La preocupación por el estado físico del astro de la albiceleste estaba desviado hacia un asunto muscular. Una fatiga en el gemelo que arrastra desde el último encuentro de preparación, ante Emiratos Árabes, antes de tomar tierra en Catar.

Messi había estado dos días al margen del grupo en las sesiones de entrenamiento fijadas por Lionel Scaloni. Primero, en la del viernes, ni siquiera compareció en el campo de entrenamiento de la Universidad de Catar. El sábado, saltó al terreno de juego minutos más tarde que sus compañeros, acompañado de los servicios médicos y sometido a un trabajo especial.

Sin embargo, regresó con el resto el domingo, a puerta cerrada. También este lunes y completó la jornada establecida por el seleccionador.

No dio nunca sensación de peligro el concurso del delantero del París Saint Germain en el inicio del torneo. Pero la publicación de un primer plano del tobillo de Messi, en una imagen captada por la Agencia EFE ha turbado al seguidor de la selección de argentina, inquieta ante cualquier mínimo contratiempo que altere la normalidad física de su estrella.

El tobillo, hinchado, sobresalía claramente del marco de la bota en la estampa publicada. El runrún se disparó. También la preocupación. Llamó la atención aunque la situación y el estado del pie esté dentro de los márgenes del físico con el que convive el futbolista.

Messi, de 35 años, aseguró que el Mundial de Catar será "diferente" que los otros cuatro que ha jugado en su carrera porque "se disputa en otro momento de la temporada, con menos tiempo de preparación".

"Pero siempre es especial un Mundial, la atmósfera que se vive antes del partido", agregó.

El jugador afirmó que no ha efectuado una preparación particular para este Mundial y que se limitó a acumular el máximo de minutos con su club.

"Me sentí más cómodo con más minutos y eso es lo que intenté, no hice nada especial, trabajé como hice toda mi carrera. Es seguramente mi último Mundial, mi última oportunidad de conseguir el sueño que todos tenemos", dijo.

Messi aseguró que Argentina debe prolongar la racha de resultados que viene teniendo y que le permite afrontar la competición con menos presión.

"Esperamos seguir haciendo lo que venimos haciendo desde hace tiempo con este grupo, que crece partido tras partido, que se siente bien en las convocatorias y en el terreno de juego", subrayó.

En plena racha con el PSG y con la selección, Messi no quiso decir si es el mejor momento de su carrera, pero destacó que se ve "más maduro", lo que le lleva a "disfrutar más del presente, cada momento al máximo"

"Antes no lo pensaba, solo disfrutaba de jugar y los partidos eran tan seguidos, cada tres días, que no daba tiempo. Enseguida llegaba el siguiente partido y quería más, seguir ganando. Pasaban desapercibidas cosas importantes. Hoy soy más consciente", señaló.

Messi destacó el momento que vive el grupo, con muchas figuras jóvenes que jugarán su primer Mundial y que deberán "manejar la ansiedad" que "durará cinco minutos".

"Haremos lo que hacemos todo este tiempo, jugar, ir a buscar el partido desde el principio, respetando al rival como venimos haciendo", comentó.

La figura del equipo albiceleste se ha convertido en una de las imágenes del Mundial, en el que la bandera de Argentina es una de las que más se ve en las calles de Doha.

"Es algo hermoso que mucha gente que no es argentina desea que Argentina sea campeón, en buena parte por mi. Soy un agradecido por el cariño que recibí en toda mi carrera. Esto es una muestra más. Me pone feliz que mucha gente desee lo mismo que yo", aseguró.