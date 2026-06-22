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Estados unidos

Messi marca dos goles y es el máximo goleador en solitario de la historia de los Mundiales

Publicado 2026/06/22 13:15:00
  • Redacción/EFE/@10Deportivo

Los goles de Messi dieron el triunfo a Argentina ante Austria por 2-0.

Lionel Messi festega uno de sus goles ante Austria. Foto: EFE

Lionel Messi festega uno de sus goles ante Austria. Foto: EFE

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Lionel Messi, con goles en el minuto 38 y 95 del partido contra Austria, se ha convertido en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, con 18 tantos, dos más que el alemán Miroslav Klose.

Los goles de Messi dieron el triunfo a Argentina ante Austria por 2-0.

Messi comenzó el Mundial 2026 con tres goles menos que Klose, pero logró un triplete frente a Argelia, en la primera jornada, y ha añadido dos nuevos tantos en el estadio AT&T de Arlington, veinte años después de iniciar la cuenta contra Serbia y Montenegro en el Mundial de Alemania.

- Los diez máximos goleadores de la historia de los Mundiales:

1

Lionel Messi (Argentina)

18 goles

2

Miroslav Klose (Alemania)

16

3

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