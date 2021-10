Miguel Ordóñez, Jean Louis Ducruet y Omar Tejeira jugarán el LAAC 2022

Panamá ya definió a sus representantes para el Latin American Amateur Championship (LAAC).

Miguel Ordóñez, Jean Louis Ducruet y Omar Tejeira defenderán los colores nacionales en el evento más importante del golf aficionado de la región.

Ordóñez sabe muy bien lo que es competir en esta justa. Su mejor resultado es un top-10, el cual logró en el LAAC de 2017 disputado en el Club de Golf de Panamá.

En esa oportunidad, acumuló 284 golpes y empató en el octavo puesto con el colombiano Nicolás Echavarría y el argentino Andrés Gallegos.

Por su parte Ducruet y Tejeira debutarán en el torneo, que brinda un cupo para jugar el Masters de Augusta.

El LAAC se disputará del 20 al 23 de enero de 2022 en el célebre campo Teeth of the Dog de Casa de Campo Resort & Villas. Esta cancha alberga por tercera ocasión el evento. Anteriormente lo acogió en 2016 y 2019.

El ganador también recibirá una invitación para jugar The 150th Open en St Andrews. Además, obtendrá exenciones para The Amateur Championship y el U.S. Amateur Championship.

Este año el torneo no se realizó debido a la pandemia de covid-19. El último ganador es el argentino Abel Gallegos.

