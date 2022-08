Estados Unidos

Mike Tyson en guerra abierta con 'Hulu' por la nueva serie sobre su vida

"No dejen que 'Hulu' les engañe. No apoyo su historia sobre mi vida. No estamos en 1822. Estamos en 2022. Robaron mi historia y no me pagaron", escribió recientemente Tyson en Instagram.

Chicago

/

EFE

/

@10Deportivo

- Actualizado: 12/8/2022 - 12:19 am