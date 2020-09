Nans Peters cumple su sueño en el Tour de Francia

El francés Nans Peters (Ag2r) protagonizó una fuga heroica para apuntarse en solitario la primera etapa pirenaica del Tour de Francia, en la que el esloveno Tadej Pogacar animó la jornada con un ataque que le hizo recuperar parte del tiempo perdido la víspera en la general, que sigue liderada por el británico Adam Yates.

Peters, debutante de 26 años, fue el más fuerte entre los 13 escapados de la jornada, capaz de ascender en solitario el Port de Balés y el Peyresourde y presentarse en meta como vencedor con un tiempo de 4h.01.12, por delante del letón Tom Skujins (Trek) y del español Carlos Verona (Movistar), ambos a 49 segundos.



El grupo de favoritos lo incendió el esloveno Tadej Pogacar con un ataque en el Payresourde que le permitió llegar a 6 minutos del ganador y 40 segundos delante del grupo de favoritos, con el líder Adam Yates, Quintana, Roglic, Supermán López y Bardet. Con ellos Mikel Landa, pero no Enric Mas, que cedió en meta 27 segundos con los grandes.



La octava etapa, entre Cazéres sur Garonne y Loudenvielle, de 141 kilómetros, se animó al final con la batalla entre los grandes nombres. Algunos quedaron en evidencia, como el francés Pinot o el neerlandés Tom Dumoulin, pero el resto mostró igualdad, y ninguno absoluta superioridad.



Adam Yates pasó apuros, pero terminó de amarillo en el primer asalto pirenaico. Roglic le sigue a 3 segundos, el francés Guillaume Martin a 9, Bardet a 11 y a 13 un grupo colombiano con Bernal, Quintana, López y Urán. Pogacar, enorme, pasa a ser noveno a 48, décimo Enric Mas a 1 minutos y Landa alejado a 1.34.

Peters en su primera participación en la ronda gala, aseguró que ha cumplido "un sueño".



"Es una locura. Ya lo fue cuando gané una etapa en mi primer Giro de Italia pero esto es el Tour. He cumplido un sueño", indicó Peters.



"Pensaba que valía la pena intentarlo y que tenía que meterme en la escapada. Cuando estaba solo con Ilnur Zakarin sabía que era más fuerte que yo subiendo, pero no he bajado los brazos. Luego he visto que bajaba con miedo, y me lancé", comentó el ciclista del AG2R.

Peters aseguró que corrió toda la etapa sin el pinganillo, por lo que no tenía indicaciones de sus directores.

"He corrido con intuición, pero hasta que no quedaban dos kilómetros no me veía con la victoria", aseguró