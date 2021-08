Nathalee Aranda desea tener mejor preparación en el extranjero

La saltadora de longitud Nathalee Aranda llegó ayer, luego de su presentación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y donde agregó se espera contar con una mejor preparación para futuras competencias.

Aranda señaló que tiene en mente, unas opciones para entrenar fuera del país en un ciclo olímpico que será más corto.

"Quiero llevar a cabo un plan de entrenamiento con la coordinación de Pandeportes y a través de su gestión lograr lo que quiero que es una mejor preparación", dijo la atleta colonense a su llegada al Aeropuerto Internacional de Tocumen, luego de arribar al país procedente de Tokio.

La colonense compitió en el salto de longitud y se convirtió en la primera mujer nacida en la provincia de Colón que participa en unos Juegos Olímpicos.

"Me divertí bastante aunque no se me dieron los resultados en mi competencia, pero desde ya tengo en la mira Paris 2024 y voy a trabajar arduamente para conseguir ese objetivo" indicó Nathalee.

La panameña finalizó ubicada en el puesto 27 entre 30 atletas inscritas en la competencia luego de sal tar 5.98, 6.12 y cometer falta en su tercer intento para despedirse de los Juegos.

En Tokio 2020, Panamá llevó a Christofer Jurado (ciclismo), Miryam Roper y Kristine Jiménez (judo), Atheyna Bylon (boxeo), Tyler Christianson y Emily Santos (natación).

En atletismo con Alonso Edward (100 metros), Gianna Woodruff (400 metros con vallas), Jorge Castelblanco (maratón) y Nathalee Aranda ( salto largo).