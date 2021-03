Nehemías Guerra manda en el ciclismo nacional Sub-23

El pedalista Nehemías Guerra mandó en la clasificación para conformar la preselección nacional Sub-23, luego de tres días de competencia.

El último día de competencia terminó con una carrera en línea de 80 kilómetros con llegada en alto al Valle de las Minas Chiriquícito.

Durante el recorrido los ciclistas fueron sorprendidos por ráfagas de viento cruzado y rampas hasta del 29% de gradiente, un terreno exigente que inició en David fue a Gualaca y terminó en el centro de la cordillera central (Valle Las Minas).

Guerra, secundado por Carlos Méndez y el santeño Roberto Herrera, a destacar la nueva promesa veragüense Ricauter Bonilla, un corredor con cualidades de escalador, que hizo una buena Contrarreloj, pero que lastimosamente por daños mecánicos perdió el podio del último día.

El primer sexteto preseleccionado lo completo el capitalino Jorge Jaén y el chiricano Eliot Saldaña.

"Día a día me he ido sintiendo mejor, fue una etapa difícil, diría que la más difícil que he corrido, estos eventos nos ayudan a mantenernos en punto de forma y nos motivan a seguir adelante, cuando terminé la etapa no me lo podía creer, aquí están los mejores Sub- 23, el futuro del ciclismo panameño y será un sueño vestirme de tricolor, estoy en la selección", dijo Guerra.

La Fepaci ahora trabajará con los juveniles el 12,13 y 14 de marzo, con una evaluación para estas categorías también para preseleccionar de cara a ciclos olímpico y eventos internacionales.

Se espera otras competencias futuras ára los ciclistas.