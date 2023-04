Nicole Arosemena, en su nueva faceta deportiva

Nicole Gabriela Arosemena Castillero, una de las mejores raquetas que ha tenido Panamá y que formó parte de una época dorada de este deporte; hoy entra en otra faceta de su vida deportiva al incursionar en el pádel.

Arosemena, quién desde muy corta edad practicó gimnasia, después ha conseguido destacar como deportista de las disciplinas del tenis y el ajedrez.

"Mi carrera deportiva inició a los tres añitos con la gimnasia olímpica, después a los 10 años tomé el tenis simultáneamente con el ajedrez y ahora entré en el pádel", aseguró.

Nicole Arosemena, gran parte de su vida la ha pasado en las canchas de arcilla y de cemento. Llegó incluso a ser campeona Centroamericana y del Caribe de Tenis representando a Panamá. También fue la raqueta número uno de Panamá en el 2026 en los Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos (CODICADER).

Fue campeona en dobles de la categoría 14 años en la Copa Merengue que se realiza en Santo Domingo, República Dominicana.

Hoy día en el pádel es la raqueta número uno y participa en un circuito que la llevará a su primera experiencia internacional en San José Costa Rica la próxima semana.

"Mi principal objetivo es siempre tratar de dejar muy en alto la bandera panameña y esperamos cumplir en Costa Rica en esta oportunidad en la disciplina del pádel que se juega solamente en la modalidad de dobles".

"Estoy muy emocionada con esta nueva experiencia en la Fabrice Pastor Cup que se jugó en Venezuela, pasa a Panamá y luego termina en Costa Rica".

Asegura que su hermana "Betty" Arosemena fue la primera que probó el juego de pádel y la indujo a practicar este deporte, porque le dijo que si era buena con la raqueta podría lograrlo y ahora se enamoró de este deportes que poco a poco se ha ido masificando en Panamá.

Nicole Arosemena también ha participado en dos Olimpíadas de Ajedrez en Panamá y asegura que eso también lo lleva en la sangre desde pequeña y que incluso ha participado con su padre y hermana en torneos.

"El tenis y el pádel tienen mucha diferencia, es una especie de híbrido de varios deportes de raqueta y se utilizan las paredes de la cancha. Se usa una pala en lugar de raqueta, pero se cuentan los puntos igual al tenis", dijo Arosemena.

"Me ha enamorado el pádel, fue un proceso que al principio me resistía, porque el tenis era mi pasión. Me decía que no puedo traicionar al tenis, pero la verdad creo que tengo espacio para todos esos deportes en mi corazón.

Nicole Arosemena, el año pasado terminó de primera en el ranking nacional de pádel y espera seguir cosechando logros en esta disciplina.

