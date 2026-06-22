Mundial 2026 / noruega / Pasión Mundialista 2026 Estados Unidos Noruega contra Senegal sigue el partido minuto a minuto Publicado 2026/06/22 18:00:00 Noticias Relacionadas 1 Francia ante Irak sigue el partido minuto a minuto 2 Inglaterra se mide a Ghana para reivindicar su condición de favorita 3 Ubaldo Davis arremete contra Thomas Christiansen por la derrota ante Ghana 4 'Coco' Carrasquilla es baja de Panamá para el partido contra Croacia 5 Messi marca dos goles y es el máximo goleador en solitario de la historia de los Mundiales 6 'Gary Stempel, el punto de quiebre', la biografía autorizada Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.
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