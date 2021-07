Panamá avanza, jugará contra Trinidad y Tobago en la Copa Davis

Panamá enfrenta hoy desde las 9:00 de la mañana al equipo de Trinidad y Tobago en la segunda ronda de las eliminatorias de la Zona III de América, de la Copa Davis que se disputa en el Centro Fred Maduro.

El combinado nacional superó ayer al equipo de Islas Vírgenes por 3-0; en el primer partido de sencillos Luis Gómez se impuso a Russell Armstrong por 6-1 y 6-3, mientras que en el segundo encuentro Marcelo Rodríguez venció a Tomas del Olmo por parciales de 6-3, 3-6 y 6-4.

El triunfo para barrer la serie ante Islas Vírgenes lo apuntillaron en el partido de dobles: Jorge Chevez y Luis Gómez, quienes batieron a Luca Del Olmo y Kevin Motta en dos sets por 6-1 y 6-2.

Por su parte los trinitarios vienen de perder ante Honduras ayer 1-2.

Los otros partidos programados para hoy en las eliminatorias son: Costa Rica vs. Guatemala, Bermudas vs. Puerto Rico, Cuba vs. Honduras y Bahamas vs. Jamaica.