Panamá avanza a la Super Ronda en el Panamericano Premundial del Sóftbol Masculino

Panamá logró el primer objetivo del Panamericano Premundial del Sóftbol Masculino 2026, que se realiza en Montería, Colombia y es avanzar a la Super Ronda.

Luego de vencer a Aruba por 5-1 y a Puerto Rico por 2-0, donde tuvo una gran actuación su lanzador Joaquín "Mariabe" Vargas, al tirar "no hit no run". Panamá logró pasar a la segunda fase del torneo.

El equipo nacional había perdido sus dos primeros partidos ante Cuba por 8-1 y Argentina por 11-0, logró terminar en el tercer lugar del Grupo A, para avanzar a la Super Ronda.

Los partidos de la Super Ronda se juegan a doble jornada y Panamá tendrá que enfrentarse este martes a Venezuela y luego ante Colombia, indicó el director de la novena nacional Jorge Pino.

Panamá en la Super Ronda, tendrá que realizar seis partidos.