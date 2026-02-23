Más de 700 propietarios de busitos colegiales en la provincia de Panamá Oeste deberán someter sus vehículos a revisión por parte de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) antes del inicio del año escolar.

Francia Chen, directora provincial de la ATTT, indicó que en el primer día de revisión varios vehículos no pasaron la inspección por tener neumáticos lisos, decoración no permitida y papel ahumado.

El proceso de revisión se realiza en las afueras de la Feria de La Chorrera, donde los conductores deben formar fila para la verificación de documentos, entre estos la póliza y el revisado vehicular.

Inspectores de la ATTT también verifican los extintores de incendio, que por obligación deben tener los conductores de buses colegiales.

Durante el primer día de inspección, unos 45 buses colegiales fueron revisados, indicó la funcionaria de la ATTT.

Algunos de los conductores consultados dijeron estar de acuerdo con las exigencias de la ATTT, al igual que con la capacitación que a partir de este año deben tomar, previo a la revisión vehicular.