La noche del lunes se confirmó la muerte de Rogelio Hudson, adulto mayor que había sido brutalmente atacado a pedradas el pasado viernes 13 de febrero en la provincia de Colón.



El hombre no logró sobrevivir a las heridas que recibió en la cabeza, luego de varios días luchando por su vida en un hospital.

Hudson fue llevado primero al hospital Dr. Manuel Amador Guerrero y, por la gravedad de su condición, trasladado después al hospital Santo Tomás, en la ciudad de Panamá. Presentaba fracturas en el cráneo y lesiones cerebrales producto de los golpes contundentes que recibió durante el ataque.

Ese día, según se conoció, un grupo de jóvenes que se desplazaba en scooters eléctricos llegó hasta la calle 10 avenida Roosevelt, donde el adulto mayor se encontraba cuidando vehículos.

Sin mediar palabra, empezaron a lanzarle piedras hasta dejarlo gravemente herido.

La comunidad quedó golpeada con la noticia. Vecinos piden justicia y que se dé con los responsables de este hecho de violencia que terminó arrebatándole la vida a un hombre trabajador y conocido en el área.

Se espera que las autoridades abran una investigación para ubicar al grupo involucrado en el ataque.