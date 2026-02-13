Panamá cae ante Cuba y pierde el tercer lugar en la Serie de las Américas 2026

La novena de Panamá (Águilas Metropolitanas) cayó por tablero de 7-2 ante Cuba, en su lucha por el tercer lugar de la Serie de las Americas este viernes en el Estadio Monumental Simón Bolívar en Caracas, Venezuela.

La ofensiva panameña poco pudo hacer ante los lanzadores cubanos.

El equipo panameño que llegó como campeón a la Serie de las Américas al coronar en la edición 2025 y clasificó de primero en la ronda regular en el actual torneo, terminó en este torneo 2026 en el cuarto lugar.

En resultados global, en la Serie de las Américas 2026, Panamá terminó con marcacde 5-3, en victorias y derrotas.

En el partido, la tropa cubana se fue arriba en el marcador en el mismo primer episodio, al anotar dos carreras en las piernas de Erisbel Arruebarrena y Yoelquis Guibert para poner el juego 2-0.

La reacción panameña no se hizo esperar, cuando el colonense Edgar Muñoz, con un hombre en base pegó un batazo de vuelta completa para empatar las acciones por 2-2.

Pero, los cubanos volvieron a tomar control del partido, para no perderlo más, con cuatro rayitas más en la caja registradora en la tercera entrada, cuando Christian Rodríguez, con dos hambres en las bases, pegó un jonrón para poner el juego por 5-2.

Posteriormente los cubanos, anotaron dos carreras más, para asegurar el juego por 7-2.

La final por la medalla de oro, la jugarán en este mismo estadio en horas de la noche Colombia ( Caimanes de Barranquilla) contra el local Venezuela (Navegantes de Magallanes)