Herrera lista para celebrar el Carnaval con seguridad, salud y vigilancia ambiental

La provincia de Herrera se declara preparada para la celebración de los Carnavales, con un amplio despliegue de seguridad, salud y control ambiental para garantizar festividades seguras tanto para residentes como visitantes.

Más de 400 unidades de los estamentos de seguridad estarán distribuidas estratégicamente en todos los puntos donde se desarrollen actividades carnavalescas en la provincia.

Este operativo busca mantener el orden público, prevenir incidentes y brindar respuesta inmediata ante cualquier eventualidad durante los días de celebración.

En materia sanitaria, el director regional de salud de Herrera, Hilario Correa, informó que se contará con ambulancias desplegadas en todos los distritos, además de centros de salud abiertos en Monagrillo y Las Minas y Pesé, así como puestos de cobertura en áreas estratégicas.

Asimismo, los hospitales Gustavo Nelson Collado, Cecilio Castillero y Sergio Núñez Núñez permanecerán habilitados las 24 horas, con personal médico y de enfermería reforzado para atender cualquier emergencia que pudiera presentarse durante las festividades.

En el ámbito ambiental, ya se iniciaron las inspecciones de las fuentes de agua que serán utilizadas en las tradicionales mojaderas.

Las tomas se ubican en dos puntos del río Paso Viejo, en Los Pozos y en el río La Villa, en Chitré.

Karina Rivera, jefa de recursos hídricos del Ministerio de Ambiente de Panamá, informó que se realizaron muestreos analizados en el laboratorio de calidad de agua, cuyos resultados determinan que el recurso cumple con parámetros aceptables para su uso recreativo, tanto para quienes participan en las mojaderas como para los visitantes de balnearios.

Por su parte, el Sistema Nacional de Protección Civil reiteró recomendaciones a la población sobre la visita a balnearios y playas, haciendo énfasis en el consumo responsable de alcohol, la supervisión constante de menores y el cumplimiento de las normas de seguridad.

En Chitré, los carnavales arrancan oficialmente la noche del viernes con el tradicional Pechugón, cuando las reinas de Calle Arriba, Rubcel Quintero y Calle Abajo, Silenys Solís, realizan su primera aparición en el parque Unión.

A las 12 de la medianoche inician las mojaderas, marcando el comienzo de una celebración que se extenderá hasta el martes.

Ambas soberanas, ya coronadas, protagonizarán su primera salida en esta multitudinaria actividad.

El municipio de Chitré anunció medidas especiales para la participación de menores: todos los niños deberán estar acompañados por un adulto responsable y solo se permitirá la participación de menores mayores de 7 años. Además, se implementará seguridad estricta en cada uno de los puntos de acceso al área de festejos.

Las autoridades reiteraron el llamado a disfrutar de los carnavales con responsabilidad, priorizando la seguridad, la salud y la sana convivencia, para que estas fiestas transcurran en un ambiente de alegría y protección para todos.