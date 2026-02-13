Parque Omar desmiente que allí se celebre un encuentro de Therians

La administración del Parque Recreativo y Cultural Omar desmintió que en sus instalaciones se vaya a celebrar el primer “Primer Encuentro de Therians en Panamá”.

La reacción de la administración del parque se da luego de publicaciones en redes sociales que anunciaban la celebración de tal evento en ese lugar.

"En atención a los anuncios que circulan en redes sociales sobre "El Primer Encuentro de Therians en Panamá", queremos aclarar que este encuentro no corresponde a nuestra administración, ni ha sido reportada o reservada en el Parque Recreativo y Cultural Omar", precisó la administración del parque.

"Reiteramos, hasta la fecha, desconocemos la procedencia de dicha iniciativa y aclaramos que es un evento ajeno al parque, donde no se les ha otorgado autorización para realizarlo", añadió.

Pero ¿qué son los therians?

Los therians son personas que sienten que su identidad interna (mente, alma o esencia) es de un animal. Saben que su cuerpo es 100% humano, pero una parte profunda de ellos es animal.

Es una identidad alterhumana que existe desde los 90 en internet, pero TikTok la hizo masiva y visible en 2024-2026, especialmente en países de la región donde los encuentros y videos se multiplicaron.