Mulino firma ley de acuerdo tributario con Ecuador

El presidente José Raúl Mulino, firmó este viernes la Ley 508 del 12 de febrero de 2026, “Por la cual se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Panamá y el Gobierno de la República del Ecuador para el Intercambio de Información en Materia Tributaria, hecho en la ciudad de Panamá, el 14 de agosto de 2025”.

Este acuerdo establece que las autoridades de ambas naciones se prestarán asistencia, mediante el intercambio de información previsiblemente pertinente para la administración y aplicación de su derecho interno, relativa a la recaudación de impuestos, al cobro y ejecución de reclamaciones tributarias, o a la investigación o enjuiciamiento de casos en materia tributaria.

En el caso de Panamá, comprende todos los impuestos nacionales (excepto los impuestos municipales y otras subdivisiones políticas). Para Ecuador, el acuerdo vale en materia de Impuesto Sobre la Renta y otros tributos cuya recaudación corresponda al Gobierno Central.

El acuerdo se firmó el 14 de agosto de 2025, luego de que Ecuador excluyera a Panamá de su lista discriminatoria de paraísos fiscales. Con este escenario, las medidas de retorsión que había establecido Panamá contra Ecuador por motivo de esta lista fueron derogadas en su totalidad con el Decreto de Gabinete No. 39-25 de 16 de diciembre de 2025.

Esto abrió el compás para que la Asamblea Nacional de Panamá aprobase el acuerdo tributario, a través de la Ley 508, que entra ahora en vigencia con la sanción del mandatario.