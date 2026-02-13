Inician los operativos de inversión de carriles por Carnavales

Los operativos de inversión de carriles para los viajeros que se desplacen hacia el interior del país ya comenzó, así lo confirmó el Mayor Celestino Reyna, director de Planeamiento de Tránsito de la Policía Nacional

De acuerdo a Reyna, este operativo, que busca agilizar el desplazamiento de los conductores, arrancó a las 7:00 a.m. desde la Avenida de los Mártires hasta la entrada de Panamá Pacífico y desde Burunga hacia el sector de Campana.

La tercera fase de la inversión fue en la carretera Panamericana desde Sajalices hasta entrada de Las Uvas.

Reyna señaló en el programa Reporte Estelar en Kw Continente, que este mismo sistema se utilizará el sábado de Carnaval cuando el movimiento de vehículos hacia el interior se intensifique.

El sábado se contempla la inversión en dos fases, desde Burunga hasta Campana y desde Sajalices hasta Las Uvas desde las 6:00 am hasta las 6:00 pm.

"El monitoreo de nuestro equipo nos permitirá, en un momento dado, extender o acortar este operativo", precisó Reyna quien añadió que también se ha contemplado inversión en Penonomé.

Operativo retorno

Para el Martes de carnaval, el retorno hacia la provincia de Panamá se contempla una inversión en dos fases, que empezará desde las 10:00 a.m., desde la entrada de Las Uvas hasta Sajalices y desde Campana hasta Burunga y para el Miércoles de Ceniza, empezará desde las 7:a.m. en mismos puntos.