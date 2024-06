Panamá debuta en eliminatorias, la misión es no fallar

La selección de fútbol de Panamá debuta este jueves con Guyana en las eliminatorias del Mundial que organizarán en 2026 Estados Unidos, México y Canadá sin el defensor Andrés Andrade y con la misión de "no fallar".



Panamá, dirigido por el danés-español Thomas Christiansen, recibe a los Jaguares dorados de Guyana en el remodelado Estadio Rommel Fernández, tras cumplir una gira por España que incluyó dos partidos amistosos con Cataluña (2-2) y una victoria frente a Galicia por 0-2 que le sirvieron de preparación para su estreno en las eliminatorias.



Los dirigidos por Christiansen se presentarán a este partido con la baja de Andrade, del club Lask Linz austriaco, quien sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior en el amistoso de Panamá ante Galicia el 31 de mayo en la ciudad de Vigo.



Christiansen destacó el nivel que mostraron sus jugadores en la gira por España, para la cual contó con figuras jóvenes, y afirmó que ahora viene una fase importante de unas eliminatorias que "son en pocos días".



También aludió al desafío que se viene para su plantilla en la Copa América, que comienza el 20 de junio en Estados Unidos, pero lamentó la "mala suerte" de la lesión grave de Andrade, que estará alrededor de 9 meses fuera de acción.



Su lugar debe ser ocupado por Eduardo Anderson, que milita en el Saprissa, campeón de Costa Rica.



"Mucha gente habla de la Copa América porque es un torneo grande que tiene mucho interés, pero para nosotros los dos partidos que tenemos el día 6 (Guyana) y el día 9 (Monserrat) de eliminatorias para el Mundial es lo más importante ahora mismo, allí no podemos fallar", indicó Christiansen.



Para medirse con los guyaneses, entrenados por Jamaal Shabazz, Christiansen cuenta, entre otros, con Fidel Escobar (Saprissa), José Córdoba (Levski Sofía, Bulgaria), Adalberto Carrasquilla (Houston Dynamo, USA), Ismael Díaz (Universidad Católica, Ecuador), Michael Amir Murillo (Olympique Marsella, Francia), y el capitán Aníbal Godoy (Nashville SC, USA).



Tras una primera experiencia mundialista en Rusia 2018 y quedarse en el camino al intentar repetir en Catar 2022, Panamá no pierde el foco y se concentra en las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial 2026.



"Tenemos que pensar en el partido del 6 ante Guyana, que es el primero, luego pensaremos en el segundo, y ya después de esos dos partidos pensaremos en la Copa América", remarcó Escobar.



Panamá y Guyana solo tienen en sus registros un partido oficial, y fue el disputado en la Copa Oro 2019, con un marcador de 4-2 a favor de los panameños.



Los guyaneses vienen esta vez a medirse a Panamá luego de jugar amistosos en Brasil con clubes de ese país.



Los Jaguares Dorados tienen en sus filas jugadores que militan en equipos de la MLS, como los delanteros Omari Glasgow del Chicago Fire II, y Osaze De Rosario Seattle Sounders FC.



Tras el partido ante Guyana, Panamá jugará de visitante frente a Montserrat el domingo 9 de junio en el Estadio Nacional de Nicaragua.



Esta segunda ronda eliminatoria concluirá para Panamá con los partidos contra Belice y Nicaragua el 7 y el 10 de junio de 2025.



Los dos primeros de cada uno de seis grupos avanzarán a la tercera y ronda final de las eliminatorias en septiembre, octubre y noviembre de 2025.



Alineaciones probables:



Panamá: Orlando Mosquera; Edgardo Fariña, Roderick Miller, Amir Murillo, Fidel Escobar, Eduardo Anderson, Eric Davis, Edgar Bárcenas, Fredy Góndola, Ismael Díaz y José Fajardo.



Seleccionador: Thomas Christiansen.



Guyana: Quillan Roberts; Jalen Jones, Colin Nelson, Quincy Adams, Liam Gordon, Terique Mohammed, Miquel Scarlett, Nathan Fergunson, Elliot Bonds, Omari Glasgow y Osaze De Rosario.