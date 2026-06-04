Panamá debutará ante Puerto Rico en el Mundial de Béisbol 2023

Panamá debutará en el Campeonato Mundial U23 de Managua, Nicaragua ante Puerto Rico, el 6 de noviembre en partido programado para jugarse desde las 2:00 p.m. en el estadio Soberanía de la capital pinolera, así se informó a través de una nota de la WBSC (World Baseball & Softball Confederation - siglas en inglés).

Panamá quedó sembrada en el Grupo A, junto a República Checa, Nicaragua, Australia y Puerto Rico.

El segundo juego de Panamá será el 7 de noviembre ante República Checa desde las 10:30 a.m.

Al día siguiente la novena panameña deberá medirse a Taiwán desde las 2:30 p.m., luego el 9 de noviembre ante Nicaragua desde las 6:30 p.m. y cierra contra Australia a las 6:00 p.m. en la tarde del 10 de noviembre.